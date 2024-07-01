村裡人喜歡打獵，很多人家都有鳥銃。鳥銃和獵槍差不多，獵槍用的是子彈，可以連發，而鳥銃則要臨時填裝火藥以及銃子。

小時候，我最羨慕村裡的那些獵手了。他們提著烏黑的鳥銃，呼喚著獵狗，馳騁在山嶺間，宛如一個叱吒風雲的戰地英雄。獵物從對面的山坳裡撞來了，他們哈腰側身，端起鳥銃，瞇上一隻眼稍稍一瞄，只聽得「砰」的一聲，獵物應聲而倒。

父親是醫生，雖然自己不喜歡打銃，卻也特意請人做了一桿。鳥銃平時就掛在床後面，除了偶然被人借去，很少用它。那時我只有七、八歲，還沒有鳥銃高，我常常仰著頭，不時用手摸摸那烏黑厚實的銃托，真想自己快些長大，那樣也可以提著它滿山滿嶺地去追攆獵物，成為一個優秀的獵手。

初中畢業後，我考上了師範，是村裡解放以來第一個考出去的人。突然間，我覺得自己長大了、成熟了，不由有些躊躊滿志，便向家裡提出要試試那桿鳥銃。父親卻說，我年紀還小，鳥銃都還拿不穩呢，等兩年再看吧。這時母親發話了：「這桿銃本來就是為孩子做的，孩子都十六、七歲了，不妨讓他試試。」於是，父親便從牆上取下了那桿我心儀已久的鳥銃。

我把鳥銃握在手裡，覺得它是那麼的沉。為了讓我打好第一銃，父親專門請了村裡的老獵手來教我。老獵手把打銃的要領告訴了我，如何握緊，如何瞄準，以及蹲站的姿勢等，我雖然一一記在心中，但覺得這些很容易做到，比我讀書簡單多了。父親也再三叮囑，打銃不要慌，要抱緊銃托，有後座力的。對此我有些不以為然，心想打銃我看得多了，連這點東西都不知道嗎？

第一次打銃，找個什麼目標呢？我準備找個鳥兒試試手感，老獵手卻說，第一次試銃不要打活物，找個靶子試一下吧。為了確保第一次試銃能打中，老獵手尋來一張舊八仙桌作為靶子，並且只放了三、四十米的距離。我有些不在乎，要把八仙桌放遠些，老獵手不願，說第一次打銃是很難瞄準的，還是近些好。我有些不屑，這麼近的距離，連大八仙桌都瞄不準，也太小看我了吧，我暗暗下定決心，要好好表現一下。

開始試銃了，我照著老獵手的吩咐，半蹲下來，把銃托緊緊頂在肩膀前，平抬銃管瞄準八仙桌。這時，父親一直關注地說：慢點，慢點，瞄準些，不要慌。我看了看前面的八仙桌，那麼大一塊黑乎乎的桌面，彷佛是在探詢我，「你行嗎？」我把銃平端起來，拉起了扳機。我想，這是我第一次試銃，一定要打得準準的，讓他們看看，我到底是怎樣的一個人。想到這些，原先把握十足的我，手上竟有點微微發抖，心也撲撲直跳。

我努力穩住自己，盯著前方不遠處的八仙桌，鎮靜一下後，終於按下了扳機。「砰！」銃響了，我眼前火光一閃，銃管口頭冒出一股青煙，我感到手似乎晃了一下。雖然我做了十二分的準備，但是沒有經驗的我，還是被銃托那股突兀的後座力，推得狼狽地仰面坐在地上。

見我這個樣子，身後的父親馬上過來扶起了我，還把我背上的灰塵輕輕拍掉。我說不出話來，臉上紅紅的，感到很不好意思。這時，我聽到老獵手微笑著說：「你沒有握穩，銃桿往上飄了，肯定沒有打中。」我有些不信，雖然我被銃托的後座力推倒在地上，但八仙桌那麼大，距離又不遠，不可能一粒銃子都沒有打中。我一個人來到八仙桌前，瞪大眼睛仔細查找，偌大的八仙桌，果然一顆銃子都沒有留下。

在裊裊的硝煙中，我頭腦裡暈暈的，臉上有點發熱，剛才「砰」的銃響聲，依然縈繞在耳中。我在桌前站了好久，努力想尋找出哪怕是一顆、而實際上卻根本就找不出的銃子來。這時父親過來了，他拉著我的手輕輕地說：「回去吧，過兩天再試一銃，肯定會好些的。」

就是那樣「砰」的一聲銃響，把我的躊躇滿志擊得粉碎。我忽然感到，在父親面前，我依然是個孩子呀！母親說，鳥銃本來是為我製作的，看來我要真正成為鳥銃的主人，道路還長呀！

雖然父親說，過兩天讓我再試一銃，但他卻沒再提起過，因為第一次試銃沒有打好，我也不好提起。暑假很快結束了，我踏上了求學的道路。自從那次試銃後，我好像明白了一點道理：有時看似很近的目標，也不是那麼容易瞄準的；有些看似簡單的事情，也不是那麼容易做到的。原本躊躇滿志的我，開始正視自己了。

直到師範畢業出來參加工作，我竟然再也沒有摸過那桿鳥銃，別說試銃了。那桿鳥銃一直掛在床後面，我也一直沒能成為它的主人，當然也就沒能成為一位優秀的獵手，隨著年齡增大，我對鳥銃的熱情也漸漸消減了。後來上面對槍枝管理愈來愈緊，鳥銃屬於管制槍具，不經批准私人不能使用，村裡的鳥銃都上交了，我家自然也不例外。

這麼多年過去了，在我腦海中，經常浮現第一次試銃的場面。那次「砰」的一聲銃響，雖然什麼都沒有打中，卻是我真正走向成熟的開始。