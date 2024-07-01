其實那時的小鎮菜市場已經有了自然分區，小廣場這一塊主要是賣新鮮蔬菜，電影院 兩側的小巷子則擺滿了其他的攤位。左側以日用百貨小地攤為主，有賣鍋碗瓢盆的，有賣竹籃竹筐的，有賣大眾服裝的。這些貨品大多來自以雞毛換糖起家的義烏小商品市場，主打的就是「便宜」兩個字，客源相當穩定。

右側的小巷子是我最愛逛的，因為那裡都是賣吃的，燒餅、油條、油餜、芝麻球等等。那賣水果的，平板車就是他的攤位，紅豔豔的大蘋果，真是讓我饞得慌；那賣河鮮的，大咧咧地把一張尼龍布墊在三輪車後箱，灌上水放進魚，就是一個簡易的水產攤位了，他賣的多是青魚、鰱魚、包頭魚之類，不知道是收購而來還是他自己捕撈的；那賣家禽的，會在自行車後座掛兩個筐，裡面是活雞活鴨，偶爾也會有鴿子或鵪鶉；賣冰棒的老奶奶則沒有固定場所，她那裝著各色冰棒的保冷箱有時出現在巷口，有時又在電影院廊簷下；巷尾還有一個茶水攤，一隻茶壺幾個茶杯，生意就開張了……。

小學畢業典禮那天，好朋友請我吃了一支赤豆冰棒，我也想回請她一次，又不好意思向手頭拮据的父母要錢，就想自己去賺點零花錢。怎麼賺錢呢？我想到了電影院門口熙來攘往的菜市場，想到了家裡生機勃勃的小菜園，其他蔬菜動不得，但是父母允許我和妹妹摘紅薯莖去賣。

這紅薯莖，就是紅薯藤上帶葉子的那一部分，是夏日家裡常吃的蔬菜。燒菜前把葉子去掉，講究一些的還會把外皮扒掉，然後切成小段，用青紅椒和蒜片炒，爽口又開胃。

夏天的傍晚，正是蚊子最猖獗的時候，我和妹妹忍著蚊蟲叮咬，去菜園裡摘來一大籃紅薯莖，回家用繩子紮成幾十把。第二天一早的頭班城鄉公車還沒出發，我和妹妹便已走在了去菜市場的路上。我們到得早，一連幾天都搶到了擺攤的好位置，就在電影院的台階下。我們在台階上坐定，還來不及把菜從籃子裡拿出來，便有人上來詢問了：「小姑娘，你的菜怎麼賣啊？」

一毛錢一把的紅薯莖很暢銷，邊上賣芋艿、賣青菜、賣胡蘿蔔的，都很羡慕我們的出貨速度。我和妹妹手裡有了點零碎鈔票，便覺得自己是有錢人了，就開始盤算起怎麼花錢。我們否決了奢侈地看一場電影的念頭，只是晃晃悠悠地把菜市場逛了個遍，然後去賣小吃的巷子裡犒勞自己。熱氣騰騰的豆腐包，軟軟糯糯的千層糕，海綿一樣的紅糖發糕……，我們每天換著花樣品嘗，真是心滿意足。

走出小巷便是小鎮西門，一路經過布店、郵局、百貨店、新華書店 ，要不了十分鐘便逛到了東門。該回家了，我們還是不坐公車，省下的車票錢正好再買一支冰棒吃。

紅薯莖好賣，但是經不起天天採摘，在等待菜園再次繁茂起來的日子，我們姊妹倆跟著小夥伴去洩洪以後的水庫裡摸螺螄，每次去都收穫頗豐。都說「清明螺，賽似鵝」，其實夏天的螺螄也相當肥美，並不會比春螺遜色多少。我最愛吃母親做的爆炒螺螄，火候正好，香辣入味，怎麼都吃不膩。

收穫的螺螄太多，我們便剪乾淨了螺螄尾巴，拿到菜市場去賣。誰知賣螺螄的很多，我們賣到中午都沒賣完，不得已，只好連賣帶送，把剩下的全倒給了一位專掃尾貨的老爺爺。我們就這樣在實踐中，領悟到了供求關係的重要性。

上了中學以後，因為學業緊張，我再也沒有去練過攤。後來小鎮也跟上了時代的腳步，在東門建起了上下兩層的農貿市場，樓下專賣雞鴨魚肉、蔬果雜糧之類，全是吃的，樓上則成了衣服百貨的天堂，都是用的。買家賣家都喜歡整潔乾淨的室內攤位，電影院門口的露天市場自然而然便消失了。

不久前回去探親，路過東門農貿市場，想起自己終於學會了做醬牛肉，便有意在父母面前露一手。走進市場去買食材，可能是近中午的緣故，市場裡冷冷清清的，逛了一圈，只見到一個牛肉攤位，還早早就收攤了。怏怏而出，瞥見右邊的巷子裡人來人往，很是熱鬧，走過去一瞧，裡面有地攤，也有小店，那賣菜的、賣小吃的、賣日用百貨的都聚在了一起。人不再是過去那些人，巷子也不再是過去那條巷子，熟悉的場景卻和過去一樣親切。

想起從前種種，我居然有點心動，想著自己是不是也可以來擺個地攤，把我那滿滿幾櫃的舊書處理掉。從頭到尾逛了一遍，眼見的卻多是柴米油鹽，竟沒有一個賣精神食糧的。罷了罷了，還是老老實實把書捐到圖書館 去吧。（下）