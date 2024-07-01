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炸魚骨

李慕雲

早餐時，老伴突然說：「你吃過炸魚骨嗎？」她指的是七十年前，我們同讀高中時的事。那時在學校旁邊，有一個賣魚蛋粉的街邊檔。那個攤販很聰明，割完肉製魚蛋後，把剩下的大條魚骨，用油炸脆，客人吃魚蛋粉時，就免費送上兩塊，吃起來很香脆，甚受學生歡迎。

我當然吃過，曾在那兒上學三年呢。我跟著反問她：「你吃過遠記的陽春三文治（三明治）嗎？」

她想一下說：「你耍我，陽春是裡面什麼也沒有，又怎能叫做三文治呢。」我知道有語病，更正說是煉奶三文治。當地民風簡樸，一般人吃不起牛油，只把煉奶塗在白麵包上吃。遠記是校門前的一間小店，專門替人修理自行車，但老闆娘兼賣一些零食，午餐時學生愛聚在那兒。

這番對話令我們兩個八旬老人，沉醉在幼年生活回憶中，後來分頭去翻䦧舊相簿，找出母校的舊照（見圖，作者提供）。柏雨中學在香港新界的洪水橋，離元朗墟只有二哩，是鄉村地方。我二人同班三年，一九五六年高中畢業。

一九八七年，我夫婦曾重遊母校舊址，景象全非。學校已不復在，校園內的小湖已填平，大運動場已被改建成高級住宅區。當時我記其事說：「花園華宅皆新客，不見當年舊居庸。」居庸樓是校園內最大的建築物。

七十年前舊事，被三年同學、七載女友、六十年妻的一句「炸魚骨」又重現眼前。當年的炸魚骨和陽春三文治，吃得有滋有味，如今更是回味無窮。

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