外孫女囡囡問我：「阿婆，您有白襯衫嗎？」我拿出一件是綢緞的，一件是的確涼（滌綸）的，兩件白襯衫，讓她隨意挑選。她選中了的確涼的那件，對我說：「阿婆，我要把這件襯衫剪去兩隻袖子，再把襯衫的下半身也剪掉，只剩半截帶領頭的衣服。」

我非常詫異地問她：「這麼好的衣服，為什麼要剪成那個樣子？」她回答說：「我們班級要舉行一個演唱會，表演的服裝有統一要求。我們的節目，有六個同學上台表演，每個同學都要穿上紅色圓領衫、藍褲子，配上白色假領頭。這三種顏色搭配在一起，鮮豔亮麗、正氣凜然，代表美國星條旗上的紅、白、藍三種顏色。」

聽完囡囡振振有詞的說法，一方面覺得有道理，但另外又不忍心把我喜歡的襯衫剪壞。我說：「這件襯衫，還很新呢！怎麼可以剪掉它，只剩個領頭，這我不願意。」一件半新的襯衫要隨意把它剪掉，多可惜呀！我打心裡不捨得，沒有答應囡囡的要求，但是我又怕她不高興，所以時時觀察她的動向。

兩天以後，我看到囡囡的寫字台上放了一個潔白、全新的半截帶領頭的「殘缺衣服」。原來囡囡花了自己的零用錢，去商店買回一件全新的白襯衫，然後自己動手剪成了一個假領頭（見圖，作者提供）。囡囡穿戴好以後，在鏡子面前反覆擺攏著，這樣看看、那樣瞧瞧，感到很得意洋洋，滿臉笑容。她不但沒有生我的氣，還高興地問我：「好看嗎？阿婆。」我感到不可思議，心想這裡的孩子沒吃過苦，大手大腳地亂搞一通，只是上台表演，亮相幾分鐘的時間，就糟遢了一件完好的新襯衫。

看到了囡囡這番操作，我還真的有點動情。記得上世紀六、七○年代，那時的衣服都得憑布票，每人每年只有一丈多布票，買了上身的衣服，就沒有下身的褲子，床單、枕套、毛巾之類的，能將就的，統統克服一下吧！

不知道是哪位上海人開了腦洞，創造發明了假領頭。故名思義，這假領頭只需要少量的布即可做成，它不用袖子，也沒有整件衣服，只需要一個領子，可以節省很多布料。領子下面大約有一、兩寸的衣襟，左右兩邊的衣襟上，縫兩條繩子，放在雙肩上，調整好尺度，把繩子在腋下打個結，再把假領頭固定好位子，扭好領頭上的兩顆扣子，整理一下，在領子的外面套上圓領的汗衫或者棉毛衫，挺刮的領子翻在外面。對著鏡子，乍一看，還挺精神、氣派的呢！不知情的人誤以為這個穿假領頭的人，真有派頭，很有風度；而穿戴假領頭的人們沾沾自喜，也覺得自己很不錯、很神氣。

那時，我們沒有洗衣機，大小衣服都得人工用手來搓洗，假領頭體積小，洗起來很方便，同時可以節省用水。肥皂也是憑票供應的，這樣肥皂也很耐用，總之什麼東西都要考慮節約。假領頭是受到人們歡迎和青睞的裝飾衣。

那時，我們正處在三年自然災害時期，缺衣少食，有個假領子套在脖子上就非常滿足了，它不但節省了布料，還幫助大家裝飾了漂亮的門面，長了臭面子。備有三、四個假領子的，不管誰，都會感到無限幸福和快樂，因為兩三天就可以更換一次不同色彩的「襯衣」。領頭不斷地更換，讓自己和別人都有一種新鮮感，心情特別美好！走起路來挺胸昂首，神氣活現，那種臭美的感覺至今還留在我的記憶中。

一下子，假領頭火了一座城，馬路上的男女老少頭頸下面都穿戴著「擦刮辣新」（上海話，表示又新又挺的意思）的假領頭。上海南京路上就連最高檔的「開開」襯衫店，櫥窗裡也擺滿了各種面料、不同顏色、大小規格的假領頭。接著，每個人都配戴假領頭的風潮，席捲了全國。

一九七二年二月，美國總統尼克森訪華。我記得在尼克森總統將要來中國的前一個月，上海的環衛工人把馬路打理得乾乾淨淨，商店的櫥櫃、窗子擦得可以照亮人，不留一絲痕跡、一粒灰塵。然而，櫥窗裡的假領頭全部暫時「撤退」，一個也見不到了，它們集體「下崗」，都到倉庫裡去「休息」。全新、完整的、端莊耀眼的真實襯衫閃亮登場，正式「上崗」。

八、九○年代中國改革開放，經濟逐漸發展、提升，市場上的物質豐富了，老百姓的生活得到了改善，廢除了買東西的各種票證，衣服隨身買，食品隨意挑。假領頭煙消雲散，再也不見了！