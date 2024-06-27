學生時代看電影(上)

我在滬上外國語學院大本畢業，去北京外交學院讀雙學位，之後畢業在北京與多國使領館工作，再也沒能定居回上海。二○二二年回滬探親訪友，我揣著懷舊心理，走訪了學生時代經常看電影的那幾家電影院 ，還好，它們還都在那兒，沒有在上海這幾十年來大建大拆時被拆遷。

離我家最近的，是位於浙江中路上的浙江電影院，其次是西藏中路與漢口路、沐恩堂對面已改名為「和平影都」的和平電影院，再是西藏中路上、市百一店旁邊的大上海電影院，最遠的是南京西路上的大光明電影院。這四家電影院是我學生時代光顧最多次的，留下了不可抹滅的深刻記憶。

從我懂事起，我的童年和學生時代基本上是在文革時期度過的，在那家家戶戶還沒有電視機的年代裡，看電影成為人們娛樂的主要形式。兒童時期的我，能夠看上一場電影，往往事先會興奮期待好幾天，就像盼望過年過節那樣的高興與隆重。

看電影的最早記憶，還是在我學齡前，記得放映的電影是「霓虹燈下的哨兵」，那時我還太年幼，一點也看不懂，沒等電影放完就嚷著要回家。上學前後，我去的最多的是浙江電影院。電影院很小，座位是木板的，條件不太好，因而票價最便宜。當時一張學生電影票價是一角，成人才一角五分；學校組織學生看電影，可以購買學生票，如果自己去買票，就按成人來收費。但就是一角五分錢，我家貧都捨不得花錢買票看一場電影。

記得浙江電影院經常放映「地道戰」、「地雷戰」等戰爭故事片，我要看新上映的「地雷戰」，但家長不願出一角五分錢，我哭著請求都不管用。

結果還是我的鄰居趙建平--我二哥的同學，他父母親都有工作，家境較富裕，替我出了一角五分，請客讓我看上了「地雷戰」，使我破涕為笑。

上小學後，學校每學年都會組織學生看幾場電影，大多是「南征北戰」、「英雄兒女」、「奇襲」等國產故事片，或者是阿爾巴尼亞、越南 和朝鮮等進口片。學生時代我看的次數最多的電影是「英雄兒女」，不下於十來次，幾乎每年學校會組織學生去看這部電影，但奇怪的是我都百看不厭，感動萬分。

我們去的電影院主要是浙江電影院、和平電影院和大上海電影院，很少去大光明電影院。因為在上海，大光明電影院是很高檔的，座位都是沙發椅子，因而票價最高，二角五分到三角；而且影院很大，上下兩層，前後有幾十排之多，每排也有四、五十個座位，很氣派。和平電影院和大上海電影院的票價，處於浙江電影院和大光明電影院之間，一般成人票二角到二角五分。

印象最深刻的有那麼幾場電影。一九七四年朝鮮彩色電影「賣花姑娘」在中國上映，因故事情節悲慘動人，轟動了整個上海城，上海市民邊看邊哭，最後哭得一塌糊塗。該影片譽滿全市，一票難求，我家好不容易搞到兩張電影票，我哭著要看，最後家長只好讓我和小哥去看。

都在傳說，看這部電影要備好一塊手帕以便擦眼淚，然而我看了電影後，雖感悲切但卻沒有哭泣，心裡有些失望。然而幾年後上映的朝鮮寬銀幕彩色故事片「金姬和銀姬的命運」，卻深深地打動了我，引起我的強烈共鳴。