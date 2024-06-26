我現在的家所在的地方綠化很好，有各種各樣的「奇花異草」，各種各樣的樹：棕櫚、蒲葵、桉樹、朱纓、銀杏、木棉，松樹更是不在話下，說也說不盡，數也數不完；鋪滿草皮的公園隨處可見，連遛狗都有專門的寵物 公園，是一個綠化率有百分之七十的漂亮小鎮，打開家門就能看到雪山，確實是個很漂亮、很安逸的地方。

也可以說，我現在每天可以看到的這些植物，比我記憶裡家鄉的那些，從價錢上要珍貴很多倍。我童年記憶裡的樹，只有一棵絨花樹在這裡偶爾能見到。不過說實話，其他的那些所謂的珍貴樹種，一丁點也沒品出我對樹木最初的情感。

想家的時候，不一定是想某個人，或許想的只是一棵樹、一扇門、一口家鄉味，甚至一條木板凳。確實，在離家的日子，無數個片刻會想起老家的樹，比如：小學校門前的紫槐樹、家東邊小樹林的那幾棵榆樹、大門洞旁邊的白楊樹、三叔家院裡的沙梨樹和好幾處的棗樹…..，當然還有全村唯一的一棵，在美國北卡 羅來納曾經見到一次的絨花樹，它長在藥鋪的窗台前，乒乓球案子的後邊，我們打乒乓球時，無數次地攀爬，把它的樹皮磨得鋥亮。

說起家鄉的樹，最先說的肯定是學校門口的樹王紫槐，樹大根深，枝繁葉茂，記得早期國內有個空調的廣告「大樹底下好乘涼」，跟廣告裡那棵樹有幾分相似。樹幹粗大，要三、四個成人才能合抱，樹下四周圍鼓起的一道道樹根，像一匹匹小木馬，上學早來的小孩子們總愛騎在上面。春天的槐樹上會結出一束束乳白色的花骨朵，能開出小白花，不過沒等花開，就會有人來採摘，把帶有花骨朵的枝條割下來，他們說可以做中藥。我見過好多次，似乎每年都有人來。

夏天的槐樹下，真正感受到了「大樹底下好乘涼」的美妙。村裡的大媽大嬸們聚集到那裡，張家長李家短地閒聊，成了村裡最重要的「信息交換中心」。趕上電閃雷鳴、大雨滂沱的日子裡，樹底下肯定不會再有人，然而雨後天晴，樹的頂端會冒出縷縷白煙，特別的神奇。我爹說：「那不是煙，是大雨澆濕了樹冠，生長在裡邊的小飛蟲受到驚擾，飛到了半空，久久不散，看起來像煙。」小小的我，愈看愈不像，但也沒法否定。

我岳父看到洛杉磯 的大樹時，經常會說的一句話：「這麼大的樹，旁邊不蓋個廟可惜了！」他說的對，我們村這棵大樹後邊，在舊時代就是個土地廟，是村子裡的先民們祈福和信仰的所在。不過後來改成小學，也是很不錯的主意，畢竟村子的未來，還是需要源源不斷新生的孩子和朗朗的讀書聲。

在我出生的年代，是小學校最興旺的時候，大樹也是長勢最好的，學校前的大水塘依舊叫「大廟坑」，關於小學校是個廟的記憶，在一代又一代在村民當中歷久彌新。每個去世的村民，從發喪開始，都要去大樹下廟坑前「報廟」，長長的送葬隊伍，充斥著悲傷，還要集體向大樹跪下，哭喊親人的名。

從某種意義上，這棵樹在全體村民心中有不可替代的「神聖」，不論生還是死。大廟坑裡總是滿滿的水，當年的岔樓村真是樹旺水滿，人丁繁盛。

家東小樹林有榆樹，幾棵長在一起，排成了行。驚蟄過後萬物復甦，在生出葉子之前，榆樹先是長出滿枝頭的榆錢，我曾寫過一首詩：「莫道此地春來遲，萬團青綠綴枯枝。雖無百花齊爭豔，榆錢怒放驚蟄日。」是我在德克薩斯北部看見野生榆樹時的感慨。雖然面對的是這裡的灌木叢，寫的卻是老家榆錢的「萬團青綠」。灌木跟榆樹怎麼比？沒得比！

奶奶在世的時候，每年的這個時候，就會拽著低垂下來的榆樹枝擼榆錢，路過的鄰居都會說：「姑奶奶這是又做榆錢窩頭呢？」奶奶笑著連連點頭。新鮮的榆錢淘洗乾淨，加棒子麵和白麵做成榆錢窩頭，十歲出頭的我，一頓能吃四個，奶奶邊讓我吃，還假意地責怪：「你這孩子吃得了這麼多？肚子是膠皮的啊？」我摸摸嘴只是傻笑。看我吃飽了又嘟囔著：「吃飽啦？你得來勤點兒，學學你妹妹，一會兒一趟，有點好吃的，想給你留都留不住。」這句話真有重男輕女的嫌疑。

老家榆樹上的榆錢令我眷戀，一想起來就會餓，會饞，會想奶奶。（上）