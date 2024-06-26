五十年前老照片，左邊為作者弟弟一家，老五還在媽媽肚子裡。

我們家僅兄弟兩人，我家生了三個小子。弟弟一九六四 年成家，家在農村，靠工分吃飯，兩口子很想生個兒子當勞力，年老有依靠，但弟媳生一個再生一個，都是女兒。一九七四年我們回浙南老家看望他們，兩家在四面皆空、擋不住風雨的祖居前留影（見圖），弟弟一家在左，弟媳已懷上老五，出世後湊成五朵金花。

我們當時除了按月寄錢支持她們，有時也寄些彩色絲帶和橡皮筋給小侄女扎辮子。六○年代農村貧困，侄女們得到這些都很高興。弟媳婚後十年生五胎，營養不良，我們在外雖大力資助，她仍一九八○年患肺結核去世。弟弟中年喪妻，遭遇人生大不幸。

弟弟體力弱，五姊妹自幼要幫家裡幹活，抬糞桶上山施肥。我們資助她們上學，但大都讀到初中，僅一人高中畢業。弟弟看我們家三個光葫蘆，他建議讓我們在五姊妹中選一，帶出去作女兒，我們後來考慮戶口、住房都是難題而作罷。

改革開放後，弟弟得到好友幫助，去婺源打工，好友讓他操縱礦井升降機開關，活輕一點，幾年辛苦還清債務。五姊妹也紛紛外出打工，家庭生活有了改善，給老爸買了呢子大衣。她們也都成家立業，下一代上大學讀研究所。女兒們覺得老爸晚年生活安定，遊歷了港澳台，看祖國大好河山，也算是先苦後甜，而且沒住過醫院，沒受病痛折磨。

二○一六年我們回國，請弟弟到我們陝西來玩，一個月時間去了黃陵、延安、西安、壺口，弟弟成了村裡旅遊最廣的人，可惜回到故鄉一個月後心梗去世。

今年春，我們從加拿大 返回我們工作一輩子的咸陽，進了養老院 。五姊妹聞訊，從溫州專程坐飛機來咸陽看望我們，帶來家鄉的山粉餃等等土特產。她們停留四天，不去旅遊，就是和我們話家常，回憶當年。

我們老倆口都九十好幾，有幸看到當年的鄉村小姑娘現在都成五十開外的女士，心裡說不出的高興。我們想到，如果她們的父母看到今天的情景，該感到何等幸福，可惜弟弟和弟婦那時過於辛勞，過早去了天國，只留下我們雙方幾十萬字的兩地書敘述當年。

人生就是父母家人至親，一輩子的遭遇就構成歷史。回首往事，不勝依依。