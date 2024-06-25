前幾日早晨，我做了一款蔬菜餅（見圖），鬆軟美味，家人輕輕地咀嚼，靜靜地回味，唇齒留香，一致給了好評。我高興地告訴家人，這餅原是我老母親的首創。說著，記憶的閘門打開了，往事旋即浮現腦際，我想起幾十年前母親做早點的情景：

皖南山村的清晨，天還矇矇亮，隨著陣陣的公雞叫聲，我家廚房的煙囪已升起裊裊炊煙，灶台上的鍋裡，熬熟了一鍋熱氣騰騰的雜糧粥，平底鍋裡煎著吱吱作響的蔬菜餅、蔥油餅，蒸鍋裡的蓬鬆的三合粉發糕散發出誘人的香味……，母親在廚房裡正忙得團團轉。

不一會，太陽從院牆外的天空露出半邊臉，院內的麻雀嘰嘰喳喳地叫了，雞們也不甘示弱，在院內展翅撲騰起來。這時我和哥哥、小妹睜開惺忪的睡眼，起床，坐上了吃飯桌。母親迅即擺出一盤盤發糕、蔥油餅、蔬菜餅，舀上一碗碗雜糧粥端上桌。母親望著我們狼吞虎咽、津津有味吃著的三兄妹，仍忙得不歇手，未能坐下一起吃，卻欣慰地笑了。

上述這幾樣早點，母親是精心搭配的：發糕是粘米粉、麵粉和玉米粉混合，溫水攪成糊狀，加酒釀、糖粉發酵，表面撒紅棗碎裝飾，上籠蒸熟；簡易煎餅是將院裡拽來的小蔥切碎，和入麵粉或其他雜糧粉，加進少許鹽，調成稀糊煎成；蔬菜餅，母親總要提早揉麵，麵團膨脹柔軟時，滾成一張張薄皮，包入蔬菜，做成餅狀，慢火煎為兩面微黃。用的蔬菜常是嫩南瓜絲、瓠子絲、茄子絲、豇豆碎、小白菜、莧菜、韭菜等時蔬，拌入豬油渣、菜油，豆醬調味；雜糧粥，母親是用少許粘米和多種豆類，加玉米、花生，睡覺前，全部食材放入大鐵鍋，架起乾柴燒熟，然後留炭火在灶堂，讓稀粥在鍋裡焐燜到天亮，即成了香甜軟糯、入口即溶的雜糧美味啦。

母親做的早餐是多樣的，有時還會煮上一鍋玉米糊、小麥粉糊，配幾樣時蔬小菜，譬如辣椒炒豆腐丁、炒茄丁、炒豇豆或白蘿蔔絲等；有時水煮白米粿，或烤焙撻粿。

提起撻粿，那是徽州的特產，每個徽州女人都會做。母親從小在北京生活，成家才到山村，雖半路學藝，但也做得很好。她常是第一天晚上就和麵，滾皮，包上豆黃酥或蔬菜，皮是麵粉，或是玉米粉、小麥粉。晚上在大鐵鍋燙熟，次日清晨，在木炭火上烤焙一下即可。特別是豬油渣餡的玉米粉撻粿，在木炭火上烤焙成兩面焦黃，香香脆脆，美味無比，多年過去，那種滋味至今仍然難忘。

為了家人吃好，母親做點心不僅注意食材搭配，還精心調味。平日，她準備了多種調味品擺在廚櫃，都是自家土製的，譬如：熬的豬油和油渣、豆醬、野蘑菇油、桂花油、菜籽油等。操作時，母親常酌情綜合性地調味，做出的每樣點心、每樣食品都很鮮美，比常人做的大勝一籌，不僅家人愛吃，也受親友、鄰居青睞。

幾十年前，皖南山村貧窮落後，百姓生活拮据。我們家因為母親勤奮又有智慧，普通的瓜菜、雜糧，經母親的手，也能讓一家老小吃得有滋有味。直至如今，回想起來，仍覺回味悠長。母親仙逝已經二十二年，但她的勤勞和智慧和愛心，永遠是她給後代的非物質遺產。

母親所處的困苦年代早已過去，今天物產豐富，食材應有盡有。豐衣足食了，人們也更注意飲食的高質量：既要多吃自然食品，多吃蔬果、雜糧，又要保證豐富的營養素。一日之計在於晨，早餐愈來愈被重視，早餐吃得好，有助大腦發育、記憶力增強、肥胖率降低。

現在，我家早餐也不再隨便應付了，每當我晨起忙碌時，就想起了母親往日精心製作的早點，多用粗糧雜糧、瓜果蔬菜，覺得很合今天的健康要求，我該學習。當然還須增加營養，所以，我家的早餐既是古今結合，又是中西合璧了。我常做各種蔬菜餅，也常煎雞蛋 、培根、香腸等，讓家人美好的一天從早上開始，我也樂在其中啦！