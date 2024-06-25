我的外公曾經官拜大法官，為人不僅條理分明，而且思想前衛，當我的外婆決定為年幼的女兒纏足，引發撕心裂肺的哭喊，使外公於心不忍，敇令停止這種殘酷又落後的行為。而當年的習俗：三寸金蓮美嬌娘，媒婆踏破門檻，喜結良緣；而母親大腳婆，只能遠走他鄉，去進步的城市讀書，倒也開了她的眼界，在學術方面更上層樓。

母親師範學院畢業後返鄉，外公斥資建立小學，由自己閨女出任校長。母親如魚得水，為鄉下少有的新學堂，全心全意投入教育，父女沐浴春風化雨之中，其樂融融。但是外婆卻為女兒的終身大事煩惱，上門提親的不是沒有，但是母親立志不嫁商家，總想著知書達理的書香子弟。

於是高不成低不就，青春年華如逝水，眼看快要成為老小姐。忽然媒婆口若懸河，提親鄰村富裕人家，有位體面少爺學富五車，並且攜來一副對聯，當埸展示，文詞不俗，書法超群，因此緣定三生。

媒婆隱藏了我的父親原配病逝，遺留三男一女，老大自小體弱，吸食鴉片上癮，後來變本加厲改吸嗎啡（海洛因），花錢如流水，身體日漸削瘦，脾氣愈來愈暴戾。家人以斷絕金援試圖讓他戒毒，他卻明搶暗偷，弄到雞犬不寧。

母親出身大家閨秀，說話細聲細氣，沒有見過這樣的埸面，於是因為東躲西藏這敗家子，第一胎流産，埋下體弱的伏筆。其他二子一女正值少年反抗期，有一次哥哥以真刀威脅小妹，母親勸阻不成，當場昏厥。

共產黨奪下政權，父親攜家帶眷隨國民政府南下避難。外婆匆匆縫製類似平劇「鎖麟囊」的珍寶袋，其中裝滿金飾、翡翠、玉等，淚眼婆娑地遞交即將遠去的愛女，預計著生離死別。

母親肚子懷著小弟，在船上顛簸嘔吐，抵達基隆轉往台南定居，天天忙著油鹽柴米，琴棋書畫拋在腦後，心情之憂鬱無以形容。父親服務的工作單位，因為還在遷移重建，薪資不能按時發放，八口之家的日常開銷已經艱難，而父母尚有大方待客的性格，凡是流離失所的無業朋友上門，總是餐飲招待，家中大餐桌總是座無虛席。

信佛的母親慈悲為懷。我有位小學同學遭到晚娘虐待，吃不飽穿不暖，常來我家蹭飯，母親還為她織了件厚毛衣；另一位初中學姐家道中落，三餐不繼，付不出學雜費，母親為她付歀，每天替我準備兩份午餐便當，教我和她在校園隱密處用餐，維護她的自尊。

種種善行和家用何處來？母親一件一件地典賣了她「鎖麟囊」中的珠寶。她常對我們說：「助人為樂，行善積德。」至今我仍然牢記在心，認為錢是拿來用的，不是存著增加數目的。

可是，珍寶數量有限，逐漸到阮囊羞澀。為了家計，母親輾轉打聽到駐台外籍人士喜愛中國刺繡。於是開始日夜趕工，提起畫筆自創圖案，再以湘綉工夫完成一雙雙一對對的繡花枕頭。聖誕節 前，微弱的燈光下，用綠葉配聖誕花，繡在紅緞面上，生動美麗。可憐的母親，雙眼視力逐漸衰退，終止了繡花枕頭的外快。

母親長期以來積勞成癌，當時缺乏治療癌症 的常識，主因是家貧不能負擔昂貴的醫院正規治療費用，於是病急亂投醫，四處借貸奉獻中醫治療，吃過不可思議的偏方，卻仍阻止不了血崩和癌細胞 。

堅強的母親與癌症奮戰八年，一直等到大弟考上大學，么弟初中畢業，考上五年制工專，放榜的報紙放在母親骨瘦如柴的手上，她深深地吐出一口氣，閉上雙眼無力地靠著枕頭，從此在氧氣罩中昏迷，不再醒來。

當我飄洋過海來到美國進修，簡單的行李除了普通衣物和書，我含淚帶上母親親手製作的繡花枕頭，每年夏天日曬一次，再小心翼翼地放入樟木箱中。

每次取出母親的繡花枕頭，撫摸著褪色的花朵和優雅的詩文，母親的身影重現其中：她駝背彎腰，在昏暗的燈光下，瞇著老花眼，一針一線抽著絲線繡花。我趕緊轉過淚流不止的臉，莫讓淚水沾落繡花枕頭上，那上面有母親的心血，有對家人的愛啊！