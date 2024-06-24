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淘米水故事

潘健生

每做一頓飯，先量米下鍋，然後打開水龍頭，淘米（廣州人稱「洗米」），一般淘洗三次，然後將淘米的水直接倒進入下水道，這也許是當今人們做飯的標準做法吧。

這生活中再平常不過的一個細節，相信現在不會有人在意，更不會有人專事談及。而我最近煮飯，將「洗米水」倒進下水道，總會想起當年是如何將淘米水「珍貴」地裝進儲水器皿的細節。因為在當時，將每天的淘米水及每頓飯的爛菜葉、菜渣、骨頭集中起來 ，可以換取不多的粗糧水果。

大概五、六○年代，我住在廣州城當時的邊沿、現在稱為城鄉結合部的一座小山丘，那裡的居民大多是中共建政初，由粵西到廣州謀生的鄉下人。住所都是臨時搭建的簡易房，上世紀五○年代初興建，後成為有幾十戶人家的聚居地，而山丘聚居地旁的平疇，就是村民的農地。

在食物短缺、飢餓的年代，人們對任何可以直接間接利用於食物鏈的資源的敏感珍惜程度，令人難以置信。上世紀五○年代末、六○年代初，我曾親身經歷食物短缺、餓腸咕咕的日子。

那時我剛剛懂事，知道這些淘米水及廚餘可以作為農民煮「豬潲」餵養家豬的材料。事實是，當年的副食尤其肉類稀缺，辛勤的農民除了種地，一般都會在家養一頭豬，以便到春節前宰殺，供全家過年及製成臘肉，全年節假日或偶然招待親友用。而家庭養一頭豬，每天需要大量的飼料，他們想到了我們這些城市底層新移民，向我們提出，按時上門收集淘米水及廚餘，加點野菜煮成「豬潲」作為解決日常豬食。

我們的父輩剛剛從農村出來，與當地居民一拍即合，開始將淘米水及廚餘集中起來。每一兩天黃昏，就有一個農民模樣的人，挑著一對大木桶，挨家挨戶收取各家的淘米水及廚餘。在收集每家的淘米水廚餘時，挑擔人會將住戶提供的淘米水浮於上面的清水倒掉，只取洗米的沉澱物。其實沉澱物就是由穀物脫殼絞成米時，沾在大米上的僅有的大米粉末。

村民也不會虧待我們，承諾每年秋天收成時給我們一些「回報」。我記得很清楚，每年的中秋佳節前，負責收集我們淘米水的農民，就會挑著滿滿兩筲箕的芋頭、番薯、沙田柚等，逐家逐戶派送。小時候看到這些少見新鮮的農產品，都會特別興奮。到八月十五中秋佳節的晚上，母親就會將村民送來的節日禮品，煲熟或直接擺上賞月的餐檯上。每到這一晚，我會特別開心，除了點著燈籠在村落的小巷中穿梭，就是品嘗這些「無償」所得。

現在，由於科技的發展，生產力的提高，糧食、肉類實現了工業化生產，除了一些特別落後未開化的地區，正常社會的人們基本無需為糧食和肉類的稀缺擔憂了。但是，由於世界發展的不均，地球上還有人因各種原因，仍然處於飢荒之中。這時回憶過去，希望人們物盡其用，節約資源，為實現綠色循環，保護我們只有一個賴以生存的地球，也許是有意義的。

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