一九七一初，農村生產大隊的一些社員家裡安裝了喇叭，每天早中晚可以定時聽有線廣播。我家離大隊的專線遠，廣播無法接通，聽到人家的廣播喇叭響，心裡就癢癢的。

後來，聽同學介紹，用火柴盒、吸鐵石（磁鐵）、漆包線可以自製小廣播。於是，我從廣播維護員王愛連的維修垃圾裡，翻找到幾個米粒大小的吸鐵石，和一捲舌簧喇叭上廢棄的漆包線。晚上，按同學介紹的方法，在房間裡偷偷掏鼓。

先用兩寸長的細鉛絲，兩頭對彎成T字形，在「豎」型處纏繞三十圈漆包線，頭尾各預留出兩寸，繞成後像棒槌一樣，中間稍稍鼓起；再製作一根同樣的漆包線棒。把事先準備好的硬木皮火柴盒的底面錐兩個小孔，將兩支漆包線棒的鉛絲腳穿過去，掰開，壓平。把兩根漆包線棒棒預留的四根漆包線按頭、尾並在一起扭緊，就成了雙股的漆包線頭尾。

在火柴盒兩端分別打兩個孔，引進一紅一黑的細電線打上結，防止串滑，電線的銅線頭分別與漆包線頭尾並線、扭緊，把幾米粒大小的吸鐵石放在兩個漆包線棒之間。最後把火柴盒子闔上，盒面中間戳幾個小孔，土喇叭製作完成。

光有喇叭是不行的，連接上廣播線後才能聽到廣播聲音。

下午放學，等我們幾個同班的髮小快要到家時，就能遠遠聽到大隊的高音喇叭廣播了。於是，找一處遠離村莊的廣播線，看看四下無人，在兩根線桿中間廣播線下沉最厲害，也是距地面最低的地方偷偷下手。我悄悄將土喇叭的紅線頭搭上廣播線，手感到一陣麻灼，再把另一頭的黑電線接地，火柴盒微微抖動起來的同時，小孔裡也傳出廣播的聲音，雖然很小，但能分辯出播音員播報的內容。

那一刻的驚喜、興奮、激動，真是妙不可言。三個人頭靠頭，眼睛盯著正發出微弱聲音的「寶盒」，早將父母中午叮囑的「放學早點回家來挑豬菜」的事情忘得一乾二淨。晚上到家，自然都免不了挨大人一頓訓斥。

火柴盒畢竟是個紙糊的盒子，用了幾次就破爛了，於是，我想到了替代物：百雀羚盒。天天觀察母親的護膚膏，偷偷幫倒忙摳出一點，盒子很快就空空如也，我要了過來，把百雀羚盒改成了小喇叭，聲音比火柴盒大得多。對連接廣播線的搭頭還做了改進，紅線頭端綁上鐵絲小鉤，往廣播線上一掛就連通了，使用起來更方便。

可好景不常，享受這種樂趣不到一個月，就被廣播維護員發現了。

原來，土喇叭一搭上廣播線就接地了，這條線後面所有人家的廣播喇叭就像蚊子哼哼一樣；土喇叭一摘，入戶的喇叭就正常了。我們當然不知道會有這嚴重後果。

這事讓廣播維護員王愛連苦惱不已，怎麼也排查不出原因來。不久，他發現了規律，總是那麼一條線路，並且故障都發生在學校放學後的傍晚，心裡有了幾分底。於是，他悄悄躲在遠處的小溝裡蹲守，終於將我們抓了個現行，沒收了土喇叭，凶神惡煞嚇唬道：「你們搞破壞，再玩就抓起來！」從此，土喇叭成為腦海中永遠的幸福記憶。