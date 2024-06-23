上星期接到卡西的請假電郵，今天她終於回來了。卡西正在修「加州 教師執照班」學分，其中一個要求是教學觀摩。卡西曾上了兩年我的AP微積分課，她的養父小余又是我的舊識，當她找學校觀摩時，自自然然地就選擇到我班上來。

提起小余，那是幾十年前的事了。那時候，我在越南 西貢文科大學上課，由於越戰，大多男青年都被徵召入伍，班上百分之八十五是女生，除了像我一樣符合緩役條件的極少數男生外，男性不是出家的和尚、上了年紀的大叔，就是借調到政府單位服務的現役軍人。

小余是我大一時的同學，官拜中尉，他根本不可能天天來上課，說白了就是在大學掛個名，每星期抽空到校上幾堂課，實際上是來借我的筆記回家抄寫，及探聽教學進度。雖然上課沒點名，也不需繳交作業，大學年終考試卻非常嚴格，升班率不到百分之二十，所以小余上不了大二。

十幾年前，我居然和小余在美國見面。那年學校的「返校夜」，小余見到我時，愣了一陣子後，才問我是否從越南來。原來南越淪陷後，小余被關進勞改營，妻子改嫁後把兒子和女兒寄養在自己母親家。小余困在勞改營裡十年才被釋放，後來得到美國的「人道行動」，連同兩個孩子移民 美國。

「不對呀！你兩個孩子應該三十幾歲了，怎可能是卡西？」我問。小余解釋：「卡西只是我的養女。我的兩個兒子女兒都已成材：一個是醫生，一個是律師。我在超級市場工作時，認識了卡西的母親，她剛離婚，後來我們就在一起了。」

我問卡西：「上星期發生了什麼事？」她說：「爸爸病好一陣子，情況愈來愈嚴重，上星期醫生建議如不轉過安寧療護計畫（hospice），就帶回家看顧。」我問她怎麼打算？卡西表示：「醫院要我聯絡爸爸的親生兒女，但哥姊兩人都不願承擔責任。」「你爸爸告訴過我，你哥哥姊姊自小和外婆生活，責怪他沒盡一個作父親的責任。」卡西回答：「我明白他們的關係，哥哥姊姊高中畢業後就再也不回家，他們更討厭我這個拖油瓶妹妹。但我記得媽媽去世時我才四歲，他養育我成人，我自當有責任照顧爸爸。」

我嘆了口氣，要不是戰爭，小余就不必入伍，就不被關進勞改營，也就不會父子分離成陌路人。我對卡西這個在美國長大的孩子，不得不刮目相看：「卡西，你的抉擇是對的，有一句老話『生恩不如養恩大』，你哥哥姊姊既然置身事外，你就好好盡孝吧。」

美國文化也許沒「盡孝」這回事，我不知卡西是否真的聽得懂我的話。