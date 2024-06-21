俗語說：「人不可以貌相。」因為許多智者高人及富人都是深藏不露的，看起來並不起眼，反倒是一些半瓶醋就十分想要表現，這正是「滿瓶水不響，半瓶水叮噹」，因此只要以貌取人，常常會失之千里。

其實除了人以外，許多事物也是最好不要只看外貌來決定其價值。舉個例子，圖中的兩支手表（見圖），左邊的比較光鮮，看起來貴重些，其實是在Walmart買的，只不過值三十美元；右邊的那支有點不起眼，很難相信價格是另外那支的一千倍以上。

我六十歲生日時，老妻花了一萬一千美元（目前同款的要賣三萬二千元），買了這支德國 名表廠製造的手表，她對我說：「表雖然相當貴，然而你能活到一甲子也不容易，應該是享受剩餘人生的時候了。」我一向很怕招搖，不想戴它，再說戴手表的主要目的是知道時間，貴的表和廉價的表都具有這項功用，用不著花大錢，如此的揮霍我不想接受。但是她還是搬出上面的道理，還說這表看起來相當普通，不特別炫耀別人也看不出來，只要自己心裡開心就是了，於是我一戴就是二十年。

人的心理很奇怪，身上有貴重物品時，總會有些患得患失的懸念，戴起這支表時就老怕不小心碰壞，或遇到搶劫，更壞的是萬一丟失了豈不是糟糕？所以我平時總還是戴便宜的手表。然而有天去機場接兒子後回到家時，這支表竟然真的不見了，也不曉得在何時何地丟失的。

後來當然被老妻埋怨嘮叨了許久，我才真正理解到被物質糾纏的滋味，過了一陣子這樣子的牽掛消失了，心裡反而釋然起來。沒想到三個多月後，老妻在清理車子時，發現這支手表卡落在駕駛座左邊的夾縫裡面。她當然非常高興找到了，而我卻突然有了手拷重新上身的想法。

人活在世上真是有些兩難的感覺，缺少物資活得辛苦，財富多了又會患得患失，我們真能夠像老子一般看清物欲的枷鎖，或像莊子一樣地作逍遙之遊嗎？