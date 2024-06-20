這是一個真實的故事，發生在一百七、八十年前我的曾祖父和他二兄的身上。有兩位仙人化成白髮老人，各挑一擔茶葉，寄放於曾祖父兄弟倆家中，數年後竟變成白銀的奇事，當時曾轟動新竹一帶，成茶餘飯後之美談，並有人作傳流傳。我讀小學初中時，每年春分時節，隨家母從台灣彰化到頭份祖塋，給先祖掛紙掃墓，家母不只一次給我講述一百十八世祖發橫財的故事，話說從頭。

一百十五世祖其滯公，於乾隆年間，攜獨子朝賢公與好友堪輿師，由廣東鎮平縣渡海來台，落腳於台北錫口（今内湖）耕讀傳家。多年後，其滯公辭世，堪輿師覓得一處龜穴風水寶地，不立碑下葬，並囑咐我的一百十六世祖，日後渠（指堪輿師自己）若逝，就將他葬於其好友墓穴側，他的後事辦完後，必須遷居往南走，愈遠愈好。

多年後，堪輿師逝世，同時也發生閩粵移民 大械鬥，朝賢公逃離錫口，隻身往南逃至頭份番婆莊蕭家落腳。朝賢公熟讀經書，知書達理，遂坐館蕭家，授課鄰里子弟，並成為蕭家女婿，生有五子，為來台第三代。我的高祖排行第三，生有三子，長子被番人殺害，二子承長公，三子繼長公是我的曾祖父，兩位先祖合住於三合院，分住於大廳兩旁的房間及廂房，兄弟過著日出而作、日入而息、兄友弟恭的和睦生活。

一天，兩位白髮皤皤的老人，各挑一擔茶葉，來到我曾祖父兩兄弟家，說因要訪友洽談事情，挑著擔子不方便，想將茶葉暫放，幾天後將會來取回，兄弟倆應允後，就將茶葉放在大廳。但過了很久一直未見兩位老人返回，因怕小孩玩茶葉，兩兄弟商量後，合力將四籮茶葉搬到二哥所住房間的半閣樓上，一放就是數年。

一天，兄弟倆突想起多年前老人托放的茶葉，兩人遂將竹籮抬下，瞬間他們都愣住了，竹籮内竟全是白花花的銀錠。回神後，討論如何處置這兩擔白銀時，曾祖父說均分，但凶悍的二嫂悍然拒絕說：「兩擔白銀既然放在我的房間内，當然白銀全是我的。」曾祖父說：「當初是放在大廳裡，當然有我的一份。」

公說公有理，婆說婆有理，但事實擺在眼前的，兩擔茶葉（白銀）的確放在二哥房間已有數載，二哥又沉默不語，曾祖父爭執不過二嫂，最後一錠白銀也未得，全歸二哥所有。曾祖父稟性純良，又謹守弟恭古訓，才沒有發生兄弟鬩牆、骨肉相殘的悲劇。

曾祖父二哥得橫財後，其内弟建議姊夫說，應將白銀埋藏，以免盜賊窺伺。沒多久，白銀被盜挖一部分，竟誣賴曾祖父所為，憨直的他百口莫辯，恨懣下，遂帶三個兒子，即我的祖父三兄弟，遷居彰化濁水溪畔的蘆竹塘。白銀被盜挖後不久，曾祖父二哥的内弟，毫無忌憚地廣置田宅，盜銀者無疑是他。真相大白後，幾位族人南下，力勸曾祖父遷回頭份，但他堅拒不肯，從此，一百十八世祖繼長公就在蘆竹塘繁衍後代。

台灣自清領後，素來五年一大反，三年一小反，土匪盜賊橫行，及生番（現稱原住民 ）不時出草殺閩粵墾荒移民，社會不安寧，兩位老人出門辦事，一去不回，肯定是被土匪或生番所殺害。以當時閔粵墾荒移民的習俗、宗教信仰及民智觀之，兩位老人寄放兩擔茶葉後，從此杳如黃鶴，而後茶葉變白銀，兩位白髮老人就被穿鑿附會成仙人了。

不管仙人還是老人，先祖承長公得了兩擔白銀是事實，從此，購地、經營米糧生意，投入製糖、製茶、樟腦等生產事業，並建了十幾間店鋪出租，成為頭份首富，也是事實。一八九五年，日本 統治台灣後，承長公派下傳至「生」字輩，我稱叫伯父的維生伯經營日新客運，也出任台灣總督府評議員，其弟則創辦了大成中學。傳至「發」字輩的一位堂兄，當了苗栗縣議長及縣長。

早年不管為官或營商，多出自承長公派下，其他先祖派下子孫，雖然沒有獲得橫財餘蔭，個個倒能自立自强，在各種領域下，頭角崢嶸的大有人在。

我讀小學時，家父英年早逝，五位未成年子女由寡母茹苦含辛養育成人。而立之年後我東渡日本，不惑之年移居來美，沒幾年，慈母在台駕鶴西去，留有薄產足可購置幾套房子。自忖年輕時，反哺承歡慈母才短短十年，實愧為人子，遂將遺產變賣成黃金幾塊，全數均分給四位姊妹，我一分未取。想起童年時聽慈母講述曾祖父兩兄弟的兩擔茶葉（白銀）故事時，我曠達對姊妹，畢竟同根生，親情應比錢財更重要。