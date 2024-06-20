那天看見老伴從書架上取出一個三環活頁夾來看，外面寫著「笑話」二字，那是我每年寄給親友的笑話存底。這倒給我靈感寫這篇文章，談談三十三年來，我是怎樣傳播笑話的。於是取出幾頁，攝下其中的引言部分（見圖）。此時才發現，年復年，引言中字裡行間盡是「笑」字。

通常每年感恩節後，我就把一年來收集的笑話或漫畫，剪貼在一起，加上自製笑話，再寫個引言，代替聖誕賀卡寄給親友。此舉一直都很受歡迎，我故意提早寄出，就可以從他們的聖誕卡看到反應。

且看看我的引言是怎樣寫的：「人云每日三笑，疾病全消，至理之言也。宜笑，宜笑，宜笑。 」「匆匆又一載，問君近來是否笑口常開？請多讀笑話。」「人生難得開心笑，且尋可笑之事而笑之，何妨作片刻逍遙。」

我常常把自己的遭遇，編成笑話自嘲一番。我移植肝臟那年，笑話賀卡的引言是這樣的：「能夠再活下去真好，能夠笑著再活下去更好，能夠見到人人皆笑而再活下去是最好。」還編個笑話說換肝後，自己是個「有一副好心肝，卻是個無膽之人。」讓親友知道我已換肝重生。

後來學識了編入家人生活照，加添親切感。那年妻子生日，全家外出吃火鍋。回程時在地鐵站 電梯上，女婿攝得妻子以手勢作弄我的照片，我附上一首打油詩寄給親友說：「八十歲頑童，居然戲老公。今天她牛一，不容也得容。」（廣東人把「生」字拆成「牛一」，指生日。）

新冠疫情 時期，我夫婦二人在門前種瓜，當時兩人都戴著口罩，適遇上女兒到來，就拍下一幅夫妻種瓜圖，那年聖誕節 正好派上用場。我在相片旁加上說明：「夫妻爭論五十八年，未分勝負，如今總算學識同時封口了。」

在自製的笑話中，以自嘲禿頂寫得最多。起初說我因拔掉白髮而弄至額角漸高，直至最後索性寄出一張生活照，讓大家看到一個「光頭佬」，因為已經無髮（法）可提了。

每逢我夫婦結婚周年的特別日子，我也以惹笑方式告知大家。因為問候笑話正好作為一年的生活報導，我總是把逗妻句編進笑話裡，銀婚時有句：「雖然錯配鴛鴦譜，何妨再鬧二十五年。」金婚句：「無論晴天或雨天，哭笑與共五十年。」鑽石婚句：「當年騎車把鳳引，引來一段鑽石婚。二萬一千九百日，日日你是我女神。」

結婚六十周年是去年的事，結果聖誕節時，紛紛收到親友的祝福。有個同事取笑我說：「工程師寫打油詩、以數目字出陣，將六十年化成日子數，顯得更長久。」笑話竟然引出更多笑話來。

以前有同學說，她把我的笑話保留下來，可以多讀幾回，也可以多開心幾次云云。又有個朋友說，他把我的笑話印個副本另寄他人，引起更多笑聲。正是：我笑你笑他也笑，分享笑話樂逍遙。