「三十年河東，三十年河西」，這句老祖宗留下的話，只有當你回頭看的時候，才明白世事在變化、盛衰有更替。就如我家存留的這款「豪華被面」（見圖），在上世紀七、八○年代的上海，曾經是結婚送禮時最體面的饋贈佳品，而如今已被使用簡易的被套所替代。

我們小時候睡覺時蓋的被子，都是有被面的老式被子。傳統的老式棉被是由三層組成，下層的被單包著中間的棉絮，就是用棉花絮成的被褥的胎，被單的四周折疊上去，與上層的被面連接後，用手工縫合固定而成。不管是春夏季節裡的絲棉被，還是秋冬季節蓋的鴨絨被，不同的叫法是因為中間的胎不同而已。

我自小就喜歡看大人們縫製包邊被子，在上海的弄堂裡、亦或在自家的大天井裡，每當看見彩色的被面平鋪在陽光下閃閃發光，就十分喜歡。

也許是因為那個年代裡，人們的穿著太呆板灰暗，平時又沒什麼娛樂活動，記憶中小時候弄堂裡有聲有色的兩件事，有聲響的事情是每當有人退休 ，單位就會一路敲鑼打鼓地把退休工人送回家；有色彩的便是結婚運嫁妝，一群人走在長長的弄堂裡，喜氣洋洋地把嫁妝搬進新婚房間。那八條被子四對枕頭，或者條件差一點的是四條被子兩對枕頭，被子疊起後被面朝外，那些紅色的、綠色的、金黃色的被面色彩豐富亮麗，好看極了，小孩子們往往是開心地湊熱鬧，直到人群散去。

小時候生活的上海，那個物資貧乏且沒有洗衣機的年代裡，決定洗被子也是一件讓人記憶猶新的事情。首先是要選個出太陽的好天氣，其次一早就要起床，抓緊時間拆掉被子四周的縫製線，然後把被面和被單分開清洗晾曬，這樣一個上午就能曬乾了；中間的棉絮也要拿出去曬。當天重新縫製後的棉被有一股太陽曬過之後溫暖的味道，晚上鑽進被窩裡面睡覺，別提有多舒服了。

我家雖不富裕，從小蓋的被子上的被面卻都是綢緞面料。綢緞被面是絲織品，柔軟又平滑，睡覺前經常在被子上面學翻跟頭，一張大床上左右鋪著兩長條的被子，我就在被面上翻來翻去，學會了前翻，繼續學後翻，熟練到不會翻斜方向，更不會翻出被面。所以後來上學時，體育課的墊上運動，翻跟斗這個項目對我來說能輕而易舉地完成。

我第一次看到有人家使用被套，是在一個同學家。記得那天去同學家時，她的母親正好在用被套套被子，我倆站在床的旁邊，她母親一邊說著「不需要你們幫忙」，一邊熟練地把棉絮的角與被套對齊，然後翻了幾下，就把一條棉被給整好了。

居然還有這種被子？我很詫異，覺得好快、好方便的同時，卻知道自己並不喜歡，因為剛開始流行時的被套很不好看，而且裡裡外外都一樣，沒有精緻的綢緞被面，不是我心目中的被子。

時間到了一九九三年的四月，父親應邀去杭州講學一周，母親也跟著一起去，還特意去杭州都錦生絲織廠營業部買了兩條被面，其中一條就是照片中的這款豪華被面，長方形的尺寸大小是兩百乘一百三十五厘米，價格是人民幣六十四元。

杭州是絲綢之府，杭州都錦生絲織廠生產的絲綢被面很有名，一直是人們心目中的最佳品牌。這款豪華被面上印著的「天台振興絲織廠」，已經是都錦生自八○年代開始企業改制、轉型過程中的鄉辦集體企業了，很明顯那時被面的織造逐漸走向下坡。

我還是很喜歡傳統老式的綢緞被面，精緻又華麗，被面上各種花型生動又鮮豔，經緯都用桑蠶絲織成，是名副其實的真絲被面。在我家這樣嶄新的被面有近十條，多是鳳凰牡丹、百鳥蝴蝶、富貴花開等吉祥的圖案，最好的要數一條紅色的「十彩織錦被面」。除了杭州都錦生，其他的都是母親在上海綢緞商店裡買的，發票和外面包著商戶紙的被面用繩子綁在一起，一包包原封不動地放在大櫥裡面。

一切沒變，一切又好似都在演變。當積攢了這麼多綢緞被面後，卻發現在不斷興起的快餐文化中，傳統的被面被單已被成套的被套所替代，人們不會再花費時間去手工縫製被子，更熱中於省事省時、省力省錢、省心的生活方式，綢緞被面的精緻與否、好看與否已不再重要，也終於漸漸地消失在人們的生活中。而自小喜歡被面的我，總覺得生活從此少了一絲韻味。

好在後來被套被做得越來越好，高檔的、普通的、不同價位的、不同設計風格的應有盡有。我也是乖乖地接受了變化，只是當整理衣物再看到家中留存的這些被面時，不免會想，或許再過幾十年，用綢緞被面縫製的包邊被子會不會捲土重來？誰知道呢？或許可以「報與西湖風月知」。

不管怎樣，眼前的被面是美麗的，點點滴滴的記憶也是美好的。