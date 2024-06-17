機械化割麥子，我只在電視上看見過：小麥產區，大片大片的麥子，真的是一眼望不到邊，微風吹來，麥浪翻滾。聯合收割機開過，一邊是麥粒出來，噴灌到並排跑著的運輸車上，另一邊是麥稈被壓實捆紮，一大捆一大捆地滾到後面的一輛運輸車上，好快捷，好利索啊！

我們家鄉是山區，一方面地裡種經濟作物收入高些，另一方面麵粉到處都買得到，現在種麥子的很少了。四十多年前生產隊時，田裡山地都種麥子，主要目的是為了分口糧，青黃不接時小麥能頂上一陣兒。麥子黃了，大家搶著割幾天麥子，都是割了挑回家打下麥粒的。手工割下麥秸稈，一束一束放下，割完了，捧到一堆，再捆紮，然後插進沖擔挑走。

因麥秸是乾燥的，每一個環節，都會斷下幾根麥穗，所以說，麥地裡會遺落不少的麥穗，如果不管不問，讓它們在地裡發芽、腐爛，是很可惜的。於是，就有了拾麥穗的人，出現了拾麥穗的事。壯年男女肯定是去割麥、挑麥的，老大爺就是割麥累彎了腰，挑麥擔戰戰巍巍，也不會去拾麥穗的，他們認為那是丟老爺子面子的事，所以拾麥穗的，只能是老太婆和小孩。

在我的記憶裡，自己八、九歲就去拾麥穗了。那時是老師組織的，一方面要力爭顆粒歸倉，另一方面全國開始了「向雷鋒同志 學習」的活動，各行各業都喊出「學雷鋒，做好事」的口號。放麥假了，老師們就組織小學生去拾麥穗。

我們小學生背個小竹簍滿地跑，看見地上有麥穗，伸手拾就是。原本輕巧的事兒，可拾了一陣，老天考驗，我們吃不消了。因為天氣熱啊，一到地裡，還有些涼風，等太陽升高了，熾熱的陽光照下來，渾身直冒汗，而麥稈上的灰塵吹到身上，那是癢癢的，如果麥芒搞到脖子裡，更是難受。大家就不再積極地拾麥穗了，要找陰涼的樹下坐著，要去小河裡洗洗。

老師看管不了，只得吹哨子，要大家集中，排起隊回村，來到生產隊打麥子的地方，把麥穗倒在坦場上，當然都是給了集體的。（上）