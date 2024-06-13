今年的回上海之行，我終於有緣，住進了自兒時起做夢都想住進的那家大飯店。那天，我懷著異常激動的心情，顫顫巍巍地從前台手中接過鑰匙，而後，乘坐電梯，來到客房門口，抖抖索索地用鑰匙打開房門。在踏進客房的一剎那，我揉揉自己的眼睛，幾乎不敢相信這是真的，我的夢，終於實現了！我夢中的飯店，就是位於上海南京路核心地段的國際飯店（見圖）。

以當今人們的眼光來看，國際飯店並不是一家非常高檔的飯店，它的房間過小，設備也相對陳舊，樓層也不高，僅二十四層，比起上海當今那些真正豪華的飯店來說，是差多了。不要說比那些諸如J酒店上海中心、半島酒店、Ｗ飯店、深坑酒店之類的高檔飯店，就是比起近在咫尺的南京路上的麗笙酒店（Radisson Hotel），也差了不少。我住過國際飯店後，又住進麗笙酒店，確實覺得麗笙各方面都比國際飯店要好一些，而且樓高四十七層，幾乎是國際飯店的兩倍。

儘管如此，國際飯店，仍然是我內心深處最好的飯店。這是因為，我對國際飯店的情緣，可以追溯到「很久很久以前」，那是六十多年以前的二十世紀五○年代。

國際飯店由國際著名建築設計師、匈牙利籍的鄔達克設計，建成於一九三四年。大樓共二十四層，其中兩層在地下。建成之際，它乃是全中國，也是全亞洲最高的建築，號稱為「遠東第一樓」。

上世紀五○年代，當我還是一名兒童時，父母帶我到南京路遊玩，走過國際飯店時，總是對我說，這是全上海最高的建築。因此，那時的我就開始仰望和羨慕國際飯店。但父母帶我走過國際飯店時，總是說裡面的食品太貴，而不帶我進去吃，這反而更促進了我對進國際飯店的遐想。進國際飯店吃飯，成了我幼稚的心靈裡的最高願望。

原以為進國際飯店吃飯，只是一個夢，卻沒有料到，實現這個夢的機會很快來到。五○年代中葉，我的一位堂兄（後來成為知名人士）結婚，婚禮的場地，就選在國際飯店。那時，婚禮邀請是限定人數的，不是所有的孩子都能參加婚禮，每家只可帶一個孩子。我是父母最小的孩子，父母也挺喜歡我，加上我再三再四地懇求，父母就選定了我。當聽到能到國際飯店參加婚禮的消息時，我激動得幾乎不能自持：終於能到夢中嚮往的飯店吃飯了。

不過，這婚禮並非請「吃飯」，而是吃「點心」。我猜測，這是因為在國際飯店吃飯，價格太高，而請吃點心，要便宜一些。不過，對於我這樣的小孩子來說，吃飯和吃點心沒有什麼區別，只要能進國際飯店，已是心滿意足了。

國際飯店當時有兩個樓層開放供外來者，分別是二層和十四層，二層供應中餐，十四層供應西餐。我們吃「點心」，是在二層。我想，這也是從價格出發考慮，因為在那個年代，西餐廳比中餐廳要貴。但是，國際飯店又是一個「高級」的場所，婚禮安排在這裡，既顯高雅又有一個合理的價格。

那天，我進入國際飯店二樓後，就在裡面蹦蹦跳跳，竄來竄去。我覺得一切都新鮮，那豪華的大廳，那燦爛的燈飾，那美麗的牆紙，那精緻的桌椅，都使我感到十分興奮。而且，擺上桌的，都是製作精美、十分漂亮的西點，這都是平時吃不到的。

剎那間，我覺得自己到了天堂。我的堂兄和他的新娘，穿著整潔的禮服，一桌一桌來和大家打招呼，招呼大家吃東西。我也跟在他們身後，跳來跳去。這是我記事起第一次參加婚禮，也是我兒童時代印象最深的婚禮。