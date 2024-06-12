外婆家樓下客廳兼主臥，陳設很簡單。一進門，右邊就是大床，往裡左邊是一張大桌子，桌子上有一個白瓷罈，罈壁上無非才子佳人、招財進寶之類的畫面。

可惜文革初起，隨著破四舊立四新風起雲湧，這個罈子以及其他一些精緻的彩瓷飯碗都被打得粉碎。白瓷罈裡總是泡了一罈橄欖，水是冬天從外面搜集的白皚皚的雪化的，橄欖出奇的美味。

桌子對面靠牆是立櫃，也是老式古典那類，門上還有鎖，裡面其實並沒有什麼名貴的細軟，也許就是戶口冊甚至食品吧。再往裡走，靠著窗戶擺著兩個並列的睡櫃，櫃子很沉很大，打開了可以放置物品，關上就可坐可睡。跪在上面，趴在窗戶上看出去，石板路在窗口下打個折，又往遠處延伸開去。這裡沒有汽車的轟鳴和城市的喧囂，時而從藍天裡傳來的鴿哨，像一首婉約的小詩一遍一遍傳誦。

石板路的右側是密集的民房，另一側卻是一個單家獨戶的院子。院子裡是一棟房，房前是一棵白玉蘭樹，一到春季就繁花 滿枝，那花不僅燦爛，而且可以吃。她家院子裡有一片偌大的菜地，菜地裡長滿了瓜豆。那裡是城市的一角，又彷彿鄉村的一隅。

在外婆家，常常幹的事情就是跪在櫃子上，透過窗口看外面的世界。行人像電影中的蒙太奇語言讓我出神，有時是一個蹣跚的老人從遠處走來，又消逝在石板路的另一端；有時是一對熱戀中的男女相擁而過。行人來來往往，挑水的、賣煮紅豆和菜豆腐的，因了各種各樣的原因在路上行走的，都踏著一塊塊石板在各自的生活裡奔走。那裡是個觀察市民社會的窗口，路人好像都悠閒得可以，慢慢在這人世裡逛著，一如我在窗口上安然地消磨光陰。

看夠了外面的風景，就轉而認識內部的世界。外婆家的樓上是個恐怖的寶窟，頗有幾分像電影中描述的那種場面。沿著樓梯爬上去，兩具墨黑的棺材靠著牆壁躺在樓梯口。還沒有上樓，我就已經在頭腦裡有了這兩具棺材的影像，這時候卻不敢正眼一看。知道那棺材是外婆外公將來要長眠的所在，裡面空空如也，卻還是害怕。從小怕鬼，又覺得人死了就是鬼。每次上樓，總要心跳著迴避著那兩具棺材。

上樓既然如此恐怖，我何以要到那裡去？原來樓上有兩個箱子，裡面放滿了小人書，那是么舅的寶藏。看那些小人書，其實才是到外婆家最精采的一章。剛開始，我是只能看畫，不能讀字的，後來在掃盲的大道上闊步前進，就開始讀畫一側或者下面的字了。

那些小人書把我引向遠古，引向智慧而武勇的三國人物，引向驚心動魄的三反五反……。我幼小的靈魂在時空的隧道裡如風一樣嗖嗖穿行，我跟著戍邊的將士金戈鐵馬、血染沙場，我與帝王將相、才子佳人在跌宕難測的人生中一榮俱榮、一損俱損。我就在那些小人書編織的世界裡成長，直到一聲呼喚「吃飯了」從樓下悠悠傳來，我才回到現實世界裡來。

有個夏天返鄉的時候，我像朝聖一樣去拜訪我成長的那個童話世界，那裡幾棟高大的商品住宅樓剛剛竣工，在我夢縈魂繞的地方拔地而起。現代化抹去了城市的記憶，也抹去了憑弔過往的標識。兒時的世界在物理世界已經消逝，只在我的精神世界長存。