「搖呀搖，搖呀搖 ，搖到外婆橋……」，年幼時，媽媽經常輕握著我的小手，深情地唱著這首童謠，並做出那搖船的姿態。這時在她臉上流露出來的感情，總是那麼複雜，也那麼微妙。外婆橋在哪裡？什麼時候才能搖得到？那裡倒底有什麼好？值得我們如此眷顧，如此嚮往。

外婆家住浙江嘉興下面一個名不見經傳的小鎮王江涇。王江涇在古運河的旁邊，有河就有橋，這橋就是長虹橋（見圖），有橋就有不少讓人難以忘懷的故事。

這橋好像有點古老，還有些神祕。據長輩們說，他們的祖先曾對他們講過，在造長虹橋的時候，快要完工時總是合不攏，工人們都很著急。這時，來了位救苦救難的觀世音菩薩，她看了看，就找來了一塊仙人石，把它嵌了進去，並用腳重重地踩了幾下，還留下了她的腳印。橋終於完美地合攏了。

後來，我來到了外婆家，還登上了長虹橋。在橋頂的合攏處，我苦苦地尋找過那塊奇石，那個腳印，看看好像是，再看看好像又不是。這個謎就一直存留在我幼小的心裡。

長虹橋，是全用天然石料砌成的石拱橋，由中間的一個大拱和橋肩上的兩個小拱組成，橫跨在大運河的兩岸之上；它比三層樓還高，寬兩百來米，從橋下到橋頂有五十多個石階，呈現出一個很優美的弧度。天上的橋叫彩虹，那麼人間的這座橋，人們就把它叫作長虹橋，將它形容為「長虹臥波，人間傑作」。

在橋洞底下，留下一塊很大的石板，供人在此佇立，後來成為從嘉興到蘇州來回航運的小火輪停靠碼頭，人們就在此送往迎來。我和媽媽就在此上岸；數年後我們又在此下船去蘇州求學，去拓展新的人生。

在長虹橋一帶，從清朝咸豐年間起，每年清明和中秋時節就會舉辦一個轟動一時的活動，即「網船會」又叫「劉王廟會」，我很榮幸，也曾多次經歷過這種激動人心、令人難以忘懷的廟會活動。

廟會那天清晨，街上早已人頭濟濟，擁擠不堪。我忽然聽見有人在興奮地喊著：「來了，來了。」只見有十多位還願的青壯年，用銅鈎刺進左手小臂的皮肉內，吊著一面大鑼，他們邊敲邊大步流星地迎面衝來，這時引起了人們一片驚愕之聲。接著後面跟上來的是打蓮湘，還有咚叭咚叭的腰鼓隊。

然後是人們期望已久的高蹺表演。高蹺表演者，濃妝豔抹，身著耀眼的戲服，其中有西廂記裡的紅娘、鶯鶯小姐和張生；有八仙過海裡的李洞賓等八神仙。人們伸長脖子看得津津有味，嘴裡還不停地嘖嘖稱讚。我在人群中串來串去，好不開心，不亦樂乎。

隨著廟會的交易迅速登場，也正是大姨媽施展身手的大好時光，她堅持薄利多銷，所以賣買都很成功。媽媽有九個姊妹，大姨最大，媽媽最小是小九妹。大姨精明能幹，眼光遠大，她看小妹聰明伶俐，就讓她上私塾學習，等到她能認字算帳，便為她管帳。

母親心細如髮，一絲不苟，誠實可靠，每筆帳目都清清楚楚。經過了多次廟會的買賣，姊妹一條心，黃土也成金。她們不僅使攤頭變成了小店，小店又變成了大店，最後創辦了鎮上最大的大豐醬園和楊記米行。

廟會為鄉鎮提供不少豐富多彩的文娛活動，還促進了經濟發展。所以網船會後來被列入了第三批國家級非物質文化遺產名錄！長虹橋，橋姿端莊大氣，它有一種超凡而不脫俗的雅致，古樸而又清新，它讓我感到無比親切，無比溫暖。聽說六、七○年代，這古色古香的橋被浙江省政府批准為省級重點文物保護單位，在八、九○年代又被中央政府列為國家級重點文物保護單位，步步高升，價值倍增，名至實歸。

家父是土木工程師，氣宇軒昂，一表人才。他在一九三五年前後奉命建築蘇嘉鐵路，駐紮在王江經，工地在長虹橋的另一邊，沿京杭大運河夯築地基，鋪設鐵軌。有天他在鎮上巧遇一位身材勻稱、面容姣好、至真至純的姑娘，她還有一雙清澈明亮的眼睛，真可是天上掉下個林妹妹，從此一見傾心，便不遺餘力地追求她；她也覺得他是如意郎君。當鐵路竣工通車，他們也喜結連理，比翼雙飛。

寒來暑往，日月如梭，三十年彈指一揮間。我們真和長虹橋、王江涇特別有緣，如天方夜譚那般，我也在長虹橋畔的這個小鎮上，喜逢一位阿拉木汗般的佳人，膚色白皙，身材不肥也不瘦，她的眉毛像彎月，她的腰身像細柳。真是天賜良緣，佳偶天成，從此白頭偕老，從大陸到美國，相依為命，相伴終生。

長虹橋，你是座多情的橋，浪漫的橋。月上柳枝頭，人約黃昏後，橋邊很寧靜，是青年男女約會的好地方，在這兒上演了不少纏情悱惻的愛情故事，也見證了不少有情人終成眷屬的佳話。我願變成一座像你一樣的橋，讓懵懵懂懂的孩子們，從我的身上走過去，走向更廣闊的新天地，個個都成為卓越睿智的青年才俊。

長虹橋，你是金橋，是銀橋，是為民造福的橋。鄉親們通過你走上繁榮富強、生活美滿的康莊大道！

「搖呀搖，搖呀搖，搖到外婆橋」，外婆的橋，長虹橋。我無論走到哪裡，你總深植在我的心中，也常常蒞臨我的夢鄉。縱有千言萬語，也道不盡對母親故鄉的依戀，對親人們銘心刻骨般的懷念。