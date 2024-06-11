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母親與祖母

楊毛
前排右起：作者祖母、母親、小弟、作者和大弟。後排右起：父親、叔叔。
前排右起：作者祖母、母親、小弟、作者和大弟。後排右起：父親、叔叔。

日前去西雅圖探望高齡百歲有一的母親。慣性地每次母女相見，均以相擁而泣為見面禮。近年來母親身心無恙，但記憶能力衰退，平日視頻時，多數時間是我發言，她總是沉默不語，面帶微笑，時而點頭時而搖頭。這次見面，很驚訝地她握著我的手，有氣無力脫口而出地說：「我想念姆媽了。」

「姆媽」是她已仙逝半世紀的婆婆，爸爸的母親，我的祖母。我趁機追問想念祖母什麼事？她老人家若有所思，慢條斯理、娓娓道出內心深處的三段、亦是我已聽聞數次的陳年往事：

她和父親成婚後，三年內先後誕下一雙兒女，不幸均感染當時仍屬不治之症的小兒天花而雙雙夭折。民國三十八年（一九四九年）底，她和父親跟隨中央政府遷台，半年後發現懷了我，祖母得知好消息，心疼母親在陌生的異地沒人照料，加上前兩次痛失嬰兒之悲慘事故，祖母毅然決然以裹著小腳之身，千里迢迢搭乘客船，自湖北老家至寶島台灣照顧母親。

祖母本打算在我滿月後帶回老家請奶媽照顧，誰知天不從人願，很快地台海交通中斷，祖母的攜孫返鄉之夢空留絕響。母親說這是她一輩子最愧對祖母的憾事，使她老人家無法如願以償落葉歸根，安息於她的家鄉。此時此刻我看到母親的眼眶泛淚，微笑盡消，這一幕也令我傷感不已。

抹乾淚水，母親接著述說。由於她一直是職業婦女，所以我們三姊弟從小均由祖母幫忙照料飲食起居，買菜做飯也一手包辦，我們每天回家就有熱騰騰的晚餐，雖無山珍海味，可是清爽可口，唇齒留香。她非常感恩祖母的鼎力相助，一路走來替她承擔了最繁重的育兒和管家之職務。她自認是位最不盡責、卻是最幸運的母親，因為她有一位超級棒的「姆媽」。這片刻，母親的臉龐又重現開心滿足的微笑，眼中清澈未帶淚水。

接著提及父親年輕時脾氣欠佳，遇事不順或心情低落時，就會向她發洩和大聲嚷嚷。母親是位平和溫順的柔弱女性，雖備感委屈但不善反駁，只有將淚水往肚裡吞。事後祖母多次私下替父親向她道歉，責怪自己沒教育好父親，請她看在祖母的情面上多多擔待和包容，這也是為什麼母親一生幾乎從未和父親爭執的原因。

父親也因受母親美德之潛移默化，漸漸地脾氣緩和了許多。他們和諧的婚姻生活，讓我們姊弟三人健康快樂地幸福成長。這時母親的淚水再次從眼角滑落至衣襟，我也是眼淚漣漣，久久不能自己。

母親大概是倦了，閉上雙眼安靜沉默了。我仍然握著母親的手，告訴她她是世上最幸福的媳婦，祖母是最幸福的婆婆，而我是最最幸福的女兒和孫女，她點點頭，嘴角帶著一絲微笑打盹了。她們婆媳倆相互交心、真情以對之溫馨畫面，將深植我心恆久不渝。

西雅圖

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