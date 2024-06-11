一九四九年初春我很幸運，考上了縣初中一年級下學期插班生。因為戰亂，我上學的車大溝完全小學於一九四八年十一月上旬關門了，此時小學六年級的課程我才念了半個學期。車大溝完小是當地二十多個村莊唯一一座學校，它一關門，幾百名學生都失學了，都焦急在家等著學校重新開門，一天天過去，始終沒有學校重開的消息。

我家裡很窮，上學不容易，父母說：「學校重開了你就把小學念完，不重開你就在家種地，你已認識不少字了。」我上小學期間，學雜費是靠我二哥給富人家打短工，和父母租富人的地種，掙得一點錢來交的。在我記事起，家裡就只有過年吃頓帶肉的好飯，平時都是半糧半糠，和靠挖野菜來維持生計。我想父母說得對，沒有學上就種地吧，可是總不甘心，想上學的念頭揮之不去。

冬天農活不多，有農活就幹，沒農活就複習小學六年級課程，似懂非懂，不懂也沒地方問，就這樣囫圇吞棗把書看了一遍。我一直想著，學校一旦開學，我就回校把六年級課程念完，弄個完小畢業。一九四九年春節我也沒過好，老想著啥時候學校開門。車大溝完小一直沒有開學的消息，要是老不開學我怎麼辦，心急如焚。

一九四九年春節剛過不久，我聽說縣初中招一年級插班生，喜出望外，這可是與我命運休戚相關的大事。給我娘說了一聲就跑縣城，問了學校教務處，確有此事，還告訴我考試時間。在回家的路上我既高興又害怕，畢竟六年級課程大部分沒學完，但去試試吧，這是千載難逢的機會。第二天我去正式報了名，交了手續費，領了考試時間表。

隔了兩天我去參加考試，我早就準備好紙筆和乾糧，連跑帶顛，早早進城，發現考生還真不少。學校通知：「二月十六日上午九點至十一點考數學，下午一點至三點考語文。二月二十日發榜」。回憶起來那次插班生考試，我真有點緊張，「一旦考不上怎麼辦？」題是難是易，正如人們常說的「會的不難，難的不會」，做對多少，做錯多少，心裡有點數，但不是太有數，聽天由命吧！

發榜那天，我一路忐忑不安。到城裡七八里地走著想著，急著看榜而又怕看榜，不過我還是三步變兩步，一路小跑去看榜。榜上有四十五人，我仔細從頭看下去，愈看愈不安，老怕沒有自己的名字。

數到三十一名時，看到了我的名字，我和一起看榜的人，當看到自己名字時，都按捺不住激動心情，雀躍起來。我急忙跑回家，把考上的消息告訴父母和哥哥，他們都高興得不得了說：「三（在男孩中我排行老三），考上了就去上吧！」

春節氣氛還濃的時候，我就上學去了。臨走時父母囑咐一句話：「孩，咱家窮，上學不容易，好好學。」一年級下學期，我不住校來回跑，雖省了住宿費，但耽擱不少學習時間。我學習有點吃力，得補習一年級上學期的課程，甚至我還得翻翻小學六年級的課程。我想住校把回家往返時間用來學習，可是家裡沒錢，便想在學校找個差事，把住校的費用掙出來。我找到校總務處，說了我家的情況，問能否在學校給我安排個鐘點工？科長答應考慮，兩天後告訴我：「可以，你每天幫助廚房把飯菜送老師的餐飲室、收拾碗筷和打掃衛生。」就這樣我學習、打工，打工、學習，很緊張，很辛苦，但心裡高興踏實，於是給父母說：「以後我不需要家裡錢了，在學校打工，我能養活自己。」父母高興地說：「可別耽擱讀書呀！」

我把不回家省出的時間，起早貪黑地學習，寒暑假我很少回家，在校複習功課、做作業。我很感激幾何老師和代數老師，我有問題去問他們或改作業發現我的問題時，都不厭其煩地給我講解；飯後見我收拾衛生時，還說某道題應該怎麼做。我知道學校給我安排打工的差事，是照顧我家的困難，我不能應付，要認真做好，讓老師、學校滿意。

我一直艱苦奮鬥到初中畢業，每次期末考試和畢業考試，我的成績在班裡都是靠前的；我在學校打工也一直得到老師的好評。

難忘一九四九年，難忘考初中插班生--這是決定我命運的事件。抓住了考插班生機會，在非常困難情況下堅持到初中畢業，這是我能走出農村，以及其後的學業、工作、生活都不錯的人生的一個重要踏階石。如果我失去考插班生機會，或因困難而輟學，我的命運就會重新改寫。

在我一生中，一遇到困難，就回憶「步履艱難的一九四九」，就來了勇氣和力量。