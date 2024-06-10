「五月榴花紅，農家栽秧忙，虔誠來安苗，企盼穀滿倉」，每年的農曆五月，臨近芒種季節的時候，在我的家鄉績溪縣上莊鄉余川村，家家戶戶就開始忙碌起來，大家都在張羅著一個特別的節日。在田間地頭、在家中小院，村民們哼唱著長輩傳下來的民謠小調，一邊忙著揉麵糰，包拓粿，做蒸包，一邊準備著四人抬轎和舞龍獅、跳五猖的衣裝道具。所有這一切，都是為了一個祈願：祭拜尊神先祖越國公汪華，祈求風調雨順，苗壯稻豐。這就是我的家鄉所特有的，流傳了近千年的徽鄉「安苗節」。

我的家鄉在皖南山區的一處山凹裡，那是黃山北麓腳下的一個山鄉村莊。這裡四面青山環繞，山間溪流淙淙，山坡水渠之間，一塊塊的山田點綴其間。因為山地肥力不夠，再加上山區氣候涼爽，不利於水稻的生長，所以村裡人一年忙到頭，地裡的收成卻非常有限；如果再遇上洪水 或乾旱，那就會產量歉收甚至顆粒無收。對於依靠種田活命的山裡人來說，期盼禾苗平安，苗壯稻豐，秋天能有一個好收成，就是一年農事中最重要的事情了。

我的家鄉是一個有著千年歷史的古老村莊，雖然名為余川，但全村人大都為汪姓。村史族譜記載，本村汪姓的先祖是唐朝時期主政徽州六府的唐代越國公汪華，余川汪姓族裔是汪華第八子「俊」的後代。汪華文韜武略，擁有非凡軍事才能和政治謀略。他於西元六二一年被授歙州刺史，封越國公，因其心懷仁德，鼓勵稼穡，境內太平，百姓安康，汪華因此被當地百姓奉其為神，拜為「汪公大帝」，之後四時祭祀，水旱必禱，千年不輟。

歲月荏苒，代代相傳，余川人在千年的傳承中，把祭拜汪華的的隆重儀式融入到農事祭祀活動之中，逐漸形成了每年芒種前後祈禱安苗、期盼豐收的「安苗節」。最初只是村裡人在家裡磕頭燒香、供奉祭品的簡單祭拜活動，後來，隨著祭拜汪華的人愈來愈多，這一活動流傳也愈來愈廣，到了南宋時期，便形成了每年一度的農家節日。

每年初夏的芒種前後，村裡各家農戶五穀下種後，為表慶賀，祈求豐收，村裡人要選擇一個「龍」日或「虎」日，世稱辰日或寅日，舉行安苗慶典。

慶典中最重要的活動，就是全村人聚集在一起，舉行盛大的祭禮儀式，以各種包粿虔誠供奉汪姓聖祖越國公汪華，同時還向聖祖公敬奉秧苗，抬舉汪華聖祖公塑像巡遊田畈，察看稻禾長勢，這一儀式又被稱之「汪公看稻」，形如當今的領導「田頭視察」。

這一天，百姓家家還做拓粿、包蒸包當餐，並供包粿在田畈地頭祭祀祈禱，還要玩龍舞獅，大跳五猖，以求汪華尊神護佑，祈願風調雨順，田禾茁壯，五穀豐登。

小時候隨父母回家鄉，碰上「安苗節」祭祀，村裡舉行「抬汪公」巡遊。看到有人穿著古時裝束，鳴鑼開道，四人大轎抬著汪華的座像，後面兩名村裡的長者手裡端著水缽，一面用柳枝向兩旁灑水，一面口中念念有詞。最後面跟著許多村民，手裡捧著供品，一臉虔誠，沿著村邊的田埂一路緩緩前行。

當時不知道這是家鄉最隆重的節日，只覺得很好玩，特別是看到身穿古裝、臉上戴著猙獰面具的人邊走邊跳，我就跟在後面奔跑。有時還和小夥伴們穿插到隊伍當中，嘻笑打鬧，結果遭到大人的呵斥，嚇得我脖頸一縮，趕忙鑽出巡遊隊伍，一溜煙似地往家跑。

「抬汪公」巡遊結束後，大家就回到自己的家中開始奉上供品祭拜。等我七彎八拐地回到家中，奶奶已在客堂前廳的大桌上擺好供奉祭品，有拓粿，有蒸包（又叫安苗包，類似水餃的麵點，是用米粉做的，按照餡料 的不同，有肉包、水晶包、豆腐包、豆沙包等等）。

也許是玩累了，桌上的拓粿散發出陣陣誘人的香味，我迫不急待地伸手想拿，被奶奶拍了一巴掌：「小饞鬼，這是供汪公的，要等供完了才能吃。」我只好咽咽口水，眼巴巴地等著。過一會兒，奶奶招呼我，給了一盤子，上面是才烤好的拓粿，南瓜夾肉餡，一口咬下去，又香又甜，吃得我口中生香，滿嘴流油。

從此以後，家鄉的拓粿在我的記憶中成了天下最好吃的美食。那是一種麵做的圓餅，餡是各種材料，有甜有鹹，有角豆、青菜、南瓜絲、乾香椿的，或是芝麻加花生仁的等等。拓粿做好後放入灶台大鍋，用柴禾先是大火燒熱，再用文火慢慢炕烤，直到烤得冒出油，金黃色，又香又脆，令人垂涎。而且，我們家鄉人做的拓粿都是餅大皮薄餡足，表達的是對先祖的敬仰和對祈福的真誠。