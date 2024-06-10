中學教師創辦芭蕾舞團

在世界上有一些事情是不可思議的。如果有人告訴你，一位普通的中學教師創辦了一個芭蕾舞團，您一定會說是吹牛，但這確是事實。

在十年動亂期間，由於罷課 鬧革命，學生把不聽老師的話當做一種革命行動，老師對學生不敢管理。當時，黃愛仙是廣州二十中的物理老師，帶一連學生下鄉到花都學農。學生不服從管理，有去偷農民的雞來吃的，有偷出去游泳的，黃愛仙十分擔心出問題。

她發現班裡有一個學生會吹笛子，每次他吹的時候，許多學生都靜靜地聽。這給她一個啟發，不如組織學生學習吹笛子，結果便置了一些簡單的笛子讓學生吹，吹笛子必須節奏整齊，結果全班學生都規規矩矩聽指揮。原來廣州二十中學一連是最亂的班級，通過學習吹笛子，變成全校先進的班級，評為模範一連。

一連從花都回到廣州，愛仙看到班裡有些女生喜歡跳舞，當時八大樣板戲中有「紅色娘子軍」芭蕾舞劇，黃愛仙忽發奇想，要辦一個學生芭蕾舞團，並把此事告訴丈夫陳華新。

陳華新是廣州市文化局幹部，當時下放到廣州第七幹校，剛好廣州芭蕾舞團也下放到同一個幹校，而且宿舍就在毗鄰，於是，認識了一位跳黑天鵝的女演員岑映萍。當時岑映萍已從幹校出來，分到廣州市東山區幼兒園當老師，陳華新便介紹這些學生去找岑映萍指導跳芭蕾舞。

岑映萍是一位很有事業心的人，雖然身為幼兒園老師，也不忘本職是芭蕾舞演員，看到有學生來拜師，向她學習跳芭蕾舞，便十分熱情，當了義務老師。岑映萍原來是中國芭蕾舞團的名演員，在她的指導下，學生學到一些芭蕾舞的基本功。

黃愛仙買了一部「紅色娘子軍」劇本，書中有不少劇照和芭蕾舞術語，她便教學生去看芭蕾舞「紅色娘子軍」電影，分工記下舞蹈場面，回來一段一段地學習，又跳給岑映萍看，請岑老師指導。岑老師被這些熱心的芭蕾舞愛好者學生所感動，更耐心地指導。所以，這個由學生組織起來的芭蕾舞團，跳起舞來，果然有紋有路，循規蹈矩。

「紅色娘子軍」芭蕾舞在岑映萍老師的指導下，基本達到業餘演出水平。可是，要正式演出，需要大量的服裝和道具，如何解決呢？剛好黃愛仙曾在廣州二棉廠學工，認識了廠裡的幹部，便向廠裡廉價購了一些白布，然後用染料染成灰色。班裡有一位學生的家長是裁縫師，便義務給學生做演出服。至於道具，則發動學生自己製作。

經過分工合作，又得到社會熱心人的幫助，這個由廣州市二十中學的學生組織起來的芭蕾舞團，經常應邀到廣州市文化公園和廣州海珠區市二宮演出，每次得到幾十元的車馬費，他們不捨得用，便用來買化妝品。當時無錢買口紅，便買了一些寫對聯的紅紙，弄濕了塗在嘴唇，顯示出紅色。

廣州市二十中學芭蕾舞團名揚一時，他們的事蹟，曾在廣州日報有過專門報導，相信上世紀四、五○年代出生的廣州人，有不少人看過這個芭蕾舞團的演出，並留下了深刻的印象。

可是，許多人卻不知道，黃愛仙為了這個芭蕾舞團付出了多大的犧牲：她原來懷孕三、四個月，但為了指導學生跳芭蕾舞，偷偷去做了人工流產。