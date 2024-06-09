一天，店門口停了一輛私家的三輪車，三輪車的坐墊和靠背潔白整齊。車上下來一位年輕貌美的貴婦人，衣著華麗，手臂上款著一個小巧玲瓏黑色手提包。車上另有一個約三、四歲的小男孩，叫著：「媽媽，你買好了碗，快點回來，我等著你呢！」婦人點點頭，轉身向車夫道：「請你看好孩子，我馬上回來。」

婦人慢慢地跨進店中，要不是車上的小男孩叫著媽媽，我們都以為她是一位小姐呢！

店中的先生（現在稱為售貨員）急忙上前欠著身子招呼：「太太，您需要點什麼？喜歡什麼樣的瓷器？」貴婦人笑盈盈輕聲地說：「我經過您家店門口好幾次，就是相中了廚櫃裡的這套碗具。」一邊說，一邊用手指輕輕地點了點玻璃廚櫃裡的那套桌碗，又繼續問道：「這套餐具是您們裝飾門面的一套上等好瓷器，不知是否出售？」售貨員有禮貌地回答：「太太，請您稍等一下，我得去問問老闆，他說可以，我馬上就給您打包裝箱。」

不一會兒，售貨員傳達了老闆的意圖：「這套碗具當然可以出售，不過老闆要我必須告訴您，這套瓷器中裡面有個大盤子有點『疲』。」什麼叫「疲」呢？兩個碗托在兩個手掌中，將一個碗輕輕地碰撞另外一個碗，被撞的那個碗會發出清脆、明亮的聲音，如果發出了低啞、混濁不清的音調，就叫「疲」。售貨員把這細小的瑕疵詳細描述，告訴了婦人。

婦人接著試問了一下：「我實在喜歡這顏色、這套造型的餐具，那個『疲』的大盤子，它在使用時會受影響嗎？」

售貨員耐心地道：「使用時不會有問題，只是在清洗時要注意，不要和其他瓷具混合在一起，以免碰撞，輕輕單獨清洗是沒有關係的。」

婦人很滿意這些解釋，稱道：「你很有耐心，服務態度也好，既然問題不大，不影響使用，我決定要下這套餐具，請你包好裝箱吧。」售貨員又道：「太太一定要買下的話，老闆說，打個九十五折優惠。」婦人客氣地說：「你們可不要賒本唷，我還是按原價付給你們吧。」售貨員笑了笑說：「那好吧，太謝謝您了！」

同時，售貨員隨手在貨架上取下了一個胖呼呼、笑咪咪的彩色小羅漢瓷質玩偶，遞給婦人說：「這個送給三輪車上的小少爺吧！」婦人點了點頭，帶著微笑收下了。

婦人回家後，每次家中宴請親朋好友聚餐，就使用這套餐具接待來賓，並告訴客人上述的故事。婦人隨意的談話，不料給三馬路的「峰記瓷號」作了宣傳，從此，很多太太、小姐們都紛紛前來選擇她們喜歡的瓷器用具，給「峰記瓷號」增添了亮彩。