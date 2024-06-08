最近美國大學內學生反以哈戰爭示威風起雲湧，從最初紐約哥倫比亞大學學生發難，之後蔓延到全國各地。他們在校園廣場架起帳篷，圈地遊行吶喊，嚴重影響到學校行政作業及學生上課，學校當局勸阻不成，竟讓警察進入校園逮捕學生。我在電視上看到警察動粗，引以為憂，深怕會導致人們對學生的同情，因而聲援學生示威，造成社會動盪不安。

示威聲中，讓我回憶起當年學生反越戰示威的情景。上個世紀六、七○年代，正值越戰打得昏天暗地的時侯，我在一九六八秋天隻身來美國留學，進入俄亥俄州 的肯特州立大學讀書。每天看到媒體普天蓋地報導越戰的新聞，也嗅到美國人厭戰情緒，尤其高亢激烈的學生抗争，給我印象深刻。

當時的詹森總統不堪學生示威干擾，竟然放棄競選連任。尼克森上台後，知道越戰不能再打下去，可又不甘心敗退下來，他要的是光榮撤兵。於是在他的國安助理季辛吉的運籌帷幄下，大舉增兵，狂炸北越，還侵入鄰近的柬埔寨，招致學生更猛烈抗爭，大有一發不可收拾的勢頭。

肯特在俄州中部，人口不到三萬，是個典型的大學城。肯特州立大學規模相當大，學生近兩萬，大學名氣不太響亮，可說名不見經傳。當初我申請學校時，有自知之明，都只申請這類不太有名的。結果有三間大學錄取我，但只有肯特州立大學給獎學金，於是我欣然飛渡大洋及半個美洲到肯特留學。萬萬沒有想到，在學生反戰抗争中，肯特州立大學一馬當先，成為受到衝擊最大的學校。

一九七〇年五月四日，發生震驚中外的「肯持州立大學槍擊 事件」（Kent State Shootings），國民兵 跟學生對峙，不知是意外擦槍走火，還是蓄意開槍，竟造成四人死亡、九人受傷的慘劇。事件發生後，學校宣布停課關門，州長也宣告肯特戒嚴。當時我在實驗室，完全蒙在鼓裡，下班時看到校園冷清清，原來學生都被送回家了。

那一年我在校外租住，整棟房子分租給十幾個學生，泰半是台灣來的留學生，也有幾個美國學生。我租住那一間睡房有上下舖，室友是一位讀大四的美國人。出事前一天晚上，我們幾個台灣同學還跟美國學生到市區酒吧喝酒，酒吧滿座盡是美國學生，他們高談闊論，跡近喧鬧，我們台灣人只能袖手旁觀。老美室友說他們第二天有大示威，但沒有預想會發生大事。

事件發生後第二天，出門要到學校才知道學校關門，校園四周有國民兵站崗，不讓人進入。當時沒有電腦網路，更沒有手機，消息不靈通。還好化學樓在校園邊區， 我可以繞道進去，到系裡才知道事件真相，只見大家聚在一起議論紛紛。學校雖已關門，我們研究生倒不受影響，每天照常到實驗室。

後來學校接著提早放暑假，偌大校園一下子人去樓空。暑假後我拿到碩士學位，並且搬到加拿大繼續攻讀博士，離開肯特時在校園繞了一圈，並在槍擊事件的廣埸憑弔一番。此後我都沒有機會回肯特，現在校園必定景物人事全非，更沒有意願回去探望。

槍擊事件已經超過半世紀，但在我腦海裡記憶猶新。每當我告訴別人，我初到美國就讀的學校是Kent State University，無不回應「Kent State Shootings！」，顯見是美國人心中刺痛而不能忘卻的一件事。當年那些鬧事的學生現在都已經是七十多歲老人，回首往事也必感慨萬千吧。