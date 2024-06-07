綠皮火車的記憶(上)

記憶裡第一次看見綠皮火車，是送別從河北石家莊回來探親的二姨。臨行前，全家老少聚集在姥姥家。那時姥姥、姥爺皆已過世，但我們依舊習慣把那座小院稱作姥姥家。大包小包的行李綁在自行車的前梁後座，大人們流著淚依依惜別。一行人走出小巷，兵分兩路，大舅和表哥騎自行車載著二姨和行李，左拐去火車站；舅媽、姨姨帶著一眾小孩子，目送他們遠去後，右轉沿著東大街浩浩蕩蕩出了東城門，站在一處高地上等待。

遠方傳來轟隆隆的巨響，姨姨緊緊拽住我的手，呵斥著火車來了，不許亂跑。只見大家都面向一個方向觀望，我不明就裡也側身探頭，突然看見拐彎處出現一個龐然大物，冒著白煙嘶吼著疾駛而來。原來這就是火車啊！

「五車廂，五車廂」，表姊們指著火車嚷嚷著，看見二姨坐在窗邊，用力朝我們揮手。火車車輪有節奏地輾過鐵軌，呼嘯而過，二姨的身影漸漸模糊。眾人的身體整齊畫一順時針方向轉動一百八十度，不停揮手目送火車漸漸駛出視線，天邊留下一團白色煙霧。空曠的東城門外回歸寂靜。大姨擦擦眼淚，長嘆一聲說：「下一次回來不知又到啥時候了。」一片唏噓，一行人默然無語離開。心裡一直納悶為何我們要反其道而行，長大些後，才明白了其中緣由。原來姥姥家靠近東城門，火車站則在城北外，相距較遠，交通不便。但是火車會經過東城門外，於是便出現成群結隊站在鐵道旁揮手送別的那一幕場景。

第一次坐綠皮火車，是一九七五年的春節，那年我就讀小學四年級。大年初三或者初四，住在大同的伯伯家的堂姊來到我家，住了幾天離開之際，邀我同行。伯伯家的大堂哥當時是鐵路警察，女朋友是太原北京線的臥鋪車廂乘務員，家人可以免費乘坐火車，運氣好的話，還可以享用未售出的臥鋪。

那天晚上，父親把我和堂姊送到火車站。上車後，我和堂姊坐在為乘務員提供的位子上休息，燈光昏暗，火車在黑暗中急速行駛。夜深了，昏昏欲睡，堂姊把我叫醒領到一個臥鋪前，指著中間一層讓我上去睡覺。第一次仰頭看著高高的床鋪，嚇得死活不敢爬，最後被連哄帶騙扶著推上去。

火車載我第一次遠離父母，兩三天後，便開始想家了。怎奈大堂嫂那段時間休假，又不放心把我交由其他乘務員，一直住到學校開學前兩天才啟程。我一再央求寧肯趴在椅子上，也絕不爬臥鋪，幸運地這次有下鋪。第二天天光熹微，火車停靠，一開車廂門，就看到了父親。

開始頻繁坐火車，是在讀大學後，幾乎每隔兩、三個星期都要回家一次。有時運氣好趕上快車，中途只停一次；大多時候為慢車，逢站必停，本來不到兩小時的旅途，硬生生拉長到三四個小時。冬季寒冷，北風呼嘯，乘客上上下下擠來擠去，倒也不覺得冷。天熱時最難熬，即使開著窗，依然熱氣蒸騰，充斥著汗味腳臭味。

每到一站，最是熱鬧，上下車的乘客擠成一團。拚命擠上車的乘客又被下車的一波人帶下去，最後不得已從車窗爬進來，氣得罵罵咧咧。沿途小販在車廂外的叫賣聲、吆喝聲、旅客的吵架聲、孩子們的哭鬧聲、裝在籠子裡雞鴨鵝的叫聲，此起彼伏。彼時很是有些嫌棄如此市井瑣碎，時隔多年回憶此情此景，竟變成無法忘卻的美好回憶。基本無座，一路站著回家。旅途顛簸，風塵僕僕，耗時費力，但是為了回家，為了吃幾頓父親做的飯菜，終是樂此不疲。(上)