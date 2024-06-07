小區毗鄰郊野，夜幕降臨後，偶爾還能聽到幾聲蛙鳴。要是鄉下，這個時候正好扎泥鰍。我推窗遙望，月明如晝，繁星點點，遠處鄉村隱約閃爍的燈火，把我帶進了田壟裡那個松火交映的照鰍之夜……。

對於在農村長大的我來說，扎泥鰍永遠是一種美好的記憶。扎泥鰍要三樣東西：針扎、背籮、鐵簍火。針扎是用來扎泥鰍的，就是在一根四、五尺長的小竹棍一端，密密地安上一排兩、三寸寬的針。背籮裝的是劈成了小塊的松木，當然也是用來裝扎到的泥鰍的。松木易燃，在鐵簍裡放上幾塊點著，它就熊熊地燃燒起來了。松木火不但亮，而且入水，它能把水田裡出來納涼的泥鰍照得清清楚楚的，扎起來十分方便。

初夏的晚上，便可駝上背籮、帶上針扎、打著熊熊燃燒的鐵簍火，到田野裡去扎泥鰍。此時明月初升，蛙聲此起彼伏，在寬闊的田壟裡，這兒一個鐵簍火，那兒一個鐵簍火，隔著田塍，交相輝映。只聽得田裡不時響起扎泥鰍的「嘩嘩」聲，把針扎上的泥鰍磕到背籮裡的「啪嗒」聲。要是隔得近，扎到的泥鰍又大，還能聽到針扎上泥鰍那「吱吱」的叫聲，以及落到背籮裡的跳動聲。

扎泥鰍要趁時間。青蛙開始叫後，在田泥裡蟄伏了一個冬天的泥鰍也出來了，這時就可以開始照了。剛出來的泥鰍是沒有開眼的，所以明晃晃的松火照到水裡，牠也沒有一點感覺，伏在那裡一動不動。不過你走起來要輕點，別驚動了牠，要不牠會一下鑽到泥裡去了。到了端陽邊，泥鰍開眼了，一見到火光就往泥裡鑽，那時便不能再扎泥鰍了。

扎泥鰍很有意思，有時兩、三條泥鰍排在一起，讓你不知扎那一條好，只有挑大的下手。雖然扎到一條大的，但眼睜睜看著另一條跑掉，有時不免感到可惜。於是看準兩條泥鰍，快速揮動針扎，對準牠們先後扎去，如果手腳快且運氣好的話，兩條都可以扎到；但更多的時候是，因為要連扎兩下，第一條沒有對準，第二條也受驚跑了，弄得一無所獲。所以最好還是不要貪心。

扎泥鰍往往可以照到不少黃鱔。黃鱔聽力很差，我們叫牠「聾牯」，不過扎黃鱔和扎泥鰍不同，要些技巧。因為黃鱔力氣很大，把牠扎到針扎上後，牠會緊緊纏住針扎不放，尤其是大黃鱔，弄不好針扎都會被牠纏斷。於是照到大黃鱔，你不能急著扎牠，先用針扎的背面對著牠的頭狠狠敲打一下，把牠打昏後扎起來就毫不費力了。扎泥鰍時，有時在田角裡還可捉到甲魚呢。剛出洞的甲魚很笨，鐵簍火照到了跟前才知道逃跑，但是牠哪裡跑得掉呢？趕上幾步捏住屁股，在田邊扯幾根草一綁，扔在背籮裡就是了。

快要變天的時候，水裡悶熱，泥鰍都紛紛鑽出，可能被悶壞，這個時候的泥鰍特別好扎，明晃晃的火光照到跟前，都一動不動的，一扎就是一條。只是這個時候，很快天上便會亮起閃電，催你趕緊回去。這麼多泥鰍，哪捨得回去，於是一個勁拚命地扎，直到雷聲隆隆，豆大的雨點砸在頭上，鐵簍火都被雨澆滅了，才不得不回去。回到家裡，早就被傾盆大雨淋成了落湯雞，但看到背簍裡那麼多活蹦亂跳的泥鰍，哪會在乎這些！

扎泥鰍也有很多講究，尤其是要看彩頭，所以出門時不能亂說，要不那晚是照不到多少泥鰍的。尤其是不能碰到蛇，那樣一個晚上根本照不到泥鰍，就算是照到水裡有泥鰍，牠們似乎成精似的，見了鐵簍火就往泥裡鑽，根本來不及扎。這些東西說起來沒有什麼科學依據，但事實就是如此，你說怪不怪？我已多年沒扎泥鰍了，不免有些懷念。剛畢業時在鄉下教書，有時也去過把扎泥鰍的癮，但沒鐵簍火，只能用手電照，雖然也可以照到不少泥鰍，但找不出那種感覺。

上次回家，我想去扎泥鰍。針扎多年沒用，早已鏽跡斑斑，那個鐵簍也不知放到哪裡去了。最為要緊的是，現在農藥打得太多，田裡的泥鰍幾乎絕跡，於是只有作罷。