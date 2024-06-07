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像吃紙板、鈉含量高... 13項冷凍食品「不值得買」

中國留學生被遣返 律師：執法缺透明 學生不知遣返原因

加拿大的警察

葉元凱

我們老倆口在加拿大生活了近二十年，多次和警察打交道，留下了難忘的記憶。

剛到加拿大，對著名的尼加拉瀑布很感興趣，兒子帶我們去遊覽，他同時要利用機會過彩虹橋去對面美國免稅店買菸，要我們等著。我們等了一會，看別人都上橋走走，我們也上了橋，一直走到美國關卡前，好奇地看看這個頭號資本主義大國，過一陣才返回。

到了加拿大這面的關口，警員要查看護照。我們跟兒子出來玩，沒有帶護照，那位警察把我們送到內部高一級的部門，由兩位辦事人員詢問。他們耐心地問我們，有什麼東西可以證明是住在加拿大？身上有加幣嗎？我們拿不出什麼書面的證明，也沒有加幣，因為買東西都是兒子的事。還好我保留剛剛坐遊船看瀑布的票根，正在這時兒子也回來了，問題也就解決了。這是我們第一次和加拿大警察打交道。

我剛來時，很想參加英語班學英語，但只有永久居民才可參加學習班，我屬於短期訪問不能參加。後來我了解加拿大提倡做義工，就對老師說我來做義工，老師認為沒有規定訪問者不准做義工，她也很喜歡我這個白髮蒼蒼的老學生，就同意了。我搬把椅子坐在前面，老師寫滿一黑板就上去擦乾淨，把課也聽了。

一天上課前，突然來了幾個警察，詢問剛才誰路過前面小學，我舉手表示我剛走過，因為經過小學路程縮短一半。警察立即把我帶進小房間仔細詢問，小學的校長也在座，我心裡暗暗高興多個機會練習英語。後來澄清是一名二十來歲的男子騷擾了女學生，學校向警察舉報，而我是七十多歲老頭，也就解除懷疑。校長向我道歉，並歡迎我去學校訪問。

上面的事我都被作為反面形象，但我作為正面人物也機會多多。一次夏日炎炎，我坐在一坡度頗高的台階上休息，兩個警察開車路過，看我白髮滿頭，認為我出了什麼問題，下車詢問是否需要幫助，我因為家就在附近就婉謝他們的好意。他們關心群眾的舉措令我感動。

K-W地區後來開始建城際軌道交通，鋪設鐵軌，馬路挖開，雨天更難走。一次我們老倆口要過車路，值班的警察把我們一個個扶過去登上平地，我們連聲道謝，心想加拿大的警察真好。

另一次，我的電動車沒有電了，剛巧前面一個大坡，一個女警察開車路過，立即下車幫我推上坡到平緩處交給我。我連忙請路過的一位老太幫我和女警留影紀念。

最近一年我老伴失憶狀態冒頭，我一不注意，她就坐電梯下樓出去，有時我找不到她，只好打電話告訴兒子，他也只好報警。好幾次大約十來分鐘後，警車就把她送回來了，有一次還是兩輛警車送她歸來。我每次都請警員到我們單元房裡坐一下，談談發現我老伴的經過，並拍照留念。

我看到他們都是全副武裝，裝備齊全，腰裡別著手槍和子彈袋，背後吊著警棍和手銬，肩上靠近嘴邊別著通話器，隨時可與總部口頭聯繫。我兒子一報警，總部立即播出尋人通知，分散各處的警員依據通知描述的內容，觀看四周遊轉的人群，認定對象，帶他上車送回家。

警員選拔一定有嚴格的要求，個個高大魁武，我老伴是九十一歲的老太，年紀大了身子縮小到一米五，夾在他們當中反差太強烈了（見圖）。其中有兩次是同一警員送回來，我們相見都笑了。

加拿大的警車車身上有一條標語：人人互助（People helping people）。加拿大警員耐心細致關懷市民大眾的形象，給我留下深刻的記憶。

加拿大 電動車

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