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合家照中的理念

姚全興

我有一張上世紀七○年代初的合家照（見圖）。前排右一和左二是我的父母，後排左二和左一是我和新婚不久的妻子阿惠，其他是我的四個弟妹，一共八人。

父母操勞一生，養育子女，他們去世後應該後繼有人。我作為長子義不容辭，必須把照顧、呵護弟妹，作為我應盡的責任。幾十年過去了，這責任未曾懈怠，這除了要對得起在天之靈的父母，還因為民間有一個體現傳統倫理道德的說法，很實在很有道理這就是「長兄為父」。我認為，這是維繫家庭親情和諧的重要理念，一直把它放在心上。

弟妹們說，我們家不僅長兄為父，而且長嫂為母。的確如此，在我們家裡，父母雖然不在了，但類似父母和子女的親情關係依然存在，沒有出現父母一走，子女離散的情況。長期以來，我和阿惠同我弟妹四家人的相處很好，過年過節時和過去一樣，來來往往、歡歡喜喜地歡聚一堂。弟妹之間也彼此尊重，相敬如賓。

他們說，這是因為我們家作為老大的大哥大嫂帶頭帶得好。我認為老大帶頭，起家庭凝聚力的作用，就不會樹倒猢猻散，讓天堂裡的父母黯然傷心。

「長兄為父、長嫂為母」，是社會傳統道德理念，也是家庭倫理關係理念。我珍藏這張合家照，見證和體現了這理念的重要性。

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