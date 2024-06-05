父母家的一個鐵盒子裡留有一些糧票，我好奇地取出來，一張張鋪在白紙上看（見圖，作者提供）。經歷過計畫經濟年代的人們都知道，能餘下這些糧票，特別是用棉繩子扎著的兩小疊全國糧票，還真是不容易。

古人云「民以食為天」，指的就是老百姓以糧食為生存的根本。一九五五年第一張糧票的發行，就標誌著糧票成為了糧食的配給憑證，是中國最早實行的一種票證，從而也固定了每家每戶每個人每個月的口糧。從此，隨之而發行的有布票、肉票、魚票、蛋票、雞票、鴨票、食用油票、豆腐票、煤票、火柴票、副食本、電視機票、縫紉機票、自行車票等等，老百姓的生活就此離不開各種票證了。

在土生土長的上海，在我的小時候，有兩件事情如今想起來還是記憶猶新。一次是居委會的人來到我們弄堂裡分配一大一小兩張砂鍋票，記得是一個下午，因為「僧多粥少」，所以只能夠用抽籤的方式，又因為上班時間大人們不在，於是安排每家出一個小孩作代表抽籤。結果僅有的一張大砂鍋票被我抽到了，當時小小年紀的我，運氣還真是不差。

還有一件事，是比我大十歲的表姊帶著我去排隊買一種上海話叫「雞殼落」的東西，「雞殼落」就是雞被去掉肉後留下的雞骨架。我記得很清楚，供應站尚未開始賣，外面就排起了長長的隊伍，從供應站的大門口開始，一直排到轉彎至旁邊的弄堂裡面。

為什麼要去排隊買呢？原因很簡單，因為它不需要任何「票」。可見那年代的票證比錢還要金貴，有錢無票根本就買不成東西，可以說是票據主宰著人們的日常生活。

在我家留存的這些糧票中，有遼寧糧票、上海糧票、北京糧票、江蘇省糧票，以及全國糧票。其中最值錢一定是全國糧票，因為不論你走到什麼地方，都可以使用全國糧票購買糧食用品，據說還可以在異地買食用油，用現在的網路語「很牛逼」來形容當時的全國糧票，是一點兒也不誇張。

再從這些糧票的設計和印刷來看，一九六五年的全國糧票無疑也是最好的，正反面的圖案精心布置，紙張也是又厚又耐用，適合在流通中重複使用。越到後來越簡陋，看一九九二年和九三年的這些上海糧票，已經變成了薄薄軟軟的紙片上單面印刷的糧票了。據官方記載，全國糧票在一九九二年十月被正式廢除，之後各地方的各種票據也陸陸續續地不再有了。

就在買米開始有議價米、不再需要使用糧票，直到糧票徹底失去流通價值之前的一段時間內，一件有意思的事情，就是可以用糧票去換東西。

記得外公曾經帶著我去離家不太遠的一個叫「三官堂橋」的地方，三官堂橋跨越蘇州河，在上海挺有名的，河邊的引橋下，上下班高峰時段全部都是來來往往騎著腳踏車的人流。橋的周邊是非常熱鬧的地方，有工廠、有菜場、還有很多個體戶的攤頭。以前有部電影名叫「大橋下面」，說的就是這座橋下面的故事。

那次外公就是帶著我去橋下的個體戶那裡，用糧票換塑料製品，有塑料面盆、塑料籃子、塑料儲物盒、塑料掃帚和簸箕等日用品，有的用上海糧票就能換，但有的東西必須用全國糧票才有能夠換。當時我看中了一個帶蓋子的紅色塑料桶，塑料桶不大，形狀小巧很可愛，裡面可以放零食或小物件，所以十分喜歡。印象中是花費了數目不少的全國糧票後才把它兌換到手的，之後當然是高興地拎著桶回家。

如今的三官堂橋已改名為曹楊路橋，大橋下面翻修一新，變成了一個新的網紅打卡地。時間就像蘇州河水一樣，川流不息。糧票和那些五花八門的票證，也算是一個時代的印記，刻在了人們的心裡。在商品日益豐富、能自由自在去商場挑選、亦或去網上下單購買的現在，很難去想像以前那種物質匱乏被票據所困的日子。想到小時候還知道一戶有三個兒子的家庭，每月的米飯不夠吃的事情，由此而顧影自憐地聯想到自己還算是幸運的，在成長的過程中能吃飽飯、有書讀、有職業選，還有出國的機會。

被眼前的糧票所勾起的回憶，以及回想起來的那些事情，雖然遙遠卻不陌生，時代的車輪滾動向前，有些東西注定是要被掃進歷史的垃圾堆的。「民以食為天」的前句是「王者以民為天」，所以改革開放、經濟發展，老百姓的生活不再被計畫是必然之路。

物歸原處，我把這些糧票收起來，連同兩疊全國糧票一起又放回鐵盒裡，然後按上蓋子。