在金婚記念日，我穿上了五十年前的婚紗，除了上身稍緊，居然還能合身。風風雨雨五十年，似乎一晃就過了。

回想起當年兩個窮學生，自己設計最省錢的婚禮，不必要的開銷能省則省。雖非教徒，學校附近教堂牧師常常為國際學生證婚，只要少許象徵性的費用，教堂寬敞的地下室免費做接待室。同學好友們贈送自製的點心，只要訂購新娘捧花和新郎胸花，教堂為聖誕節 布置的紅色聖誕花正合喜慶，就不必再花錢了。本來認為當時幾百元美金的新娘服太貴，省省免了，母親認為太草率，堅持要在台灣訂製，再由她來美參加婚禮時帶來。

一位會裁縫的同學，仔細量了我的全身尺寸，由於婚禮在寒冷的十二月，決定做長袖。在新娘雜誌上找到合意的設計一起寄回去，精打細算的母親找到專做新娘服的裁縫師傅，照圖樣做了一件非常考究並鑲了珠片的新娘衣，共花了約合美金七十大元。

我天生長手長腳，也就是四肢發達，台灣裁縫師認為我手長一定量錯了，自做主張減了兩吋，結果當然是袖子不夠長，只好再添購長花邊手套連上空缺，所幸其他部位都很合身。

當時也找了兩位好友做伴娘，衣服則買了漂亮的黃色紗料，襯以黃色緞料自製禮服，婚禮當日華麗亮相，贏得一片讚美之聲。整個婚禮花費，除開母親在台訂製的禮服，合計起來不超過五百元。

由於這件新娘衣剪裁式樣簡單大方，是所謂的公主型，只要身材尺碼不相差太遠都能合身，那時有朋友結婚臨時沒有新娘服，借用一下也能派上用場。我決定好好保存起來，也許可以將來給女兒婚嫁時用，只要不嫌式樣過時。

似乎是一眨眼，女兒長大了。大學畢業後進入旅館管理行業，在洛杉磯專司承辦大型企業或團體會議及婚宴節慶等聚會，經手過總統候選人的籌款活動、招待來訪的外國元首、主辦影視明星頌獎典禮，當然也包括上千人的喜宴，看遍很多家庭為一場奢華婚禮花上數萬元，幾年後為數不少的夫妻卻步上離異之途。

到了她自己的婚禮，一反傳統，她採取簡單的旅行結婚，小倆口邀了弟弟及其女友到歐洲，在美駐義大利 領事公證下完成婚禮，回美後，我們家長出面邀親朋好友們共享早午餐慶祝。

新娘禮服沒有派上用場，雖有些遺憾，但看到女兒用省下的婚禮費，來還學貸和作為購屋基金，則甚為欣慰。

兒子的婚禮更是有樣學樣，甚至青出於藍。他無預警就簡單地「通知」親友，請空出特定日子，因為他要結婚。在冷凍的二月，邀請不到二十位雙方直系親屬，從全美各地一同到溫暖的亞利桑納州 觀禮兼避寒度假。他訂了一間後院有泳地的度假大屋，就在院中舉行婚禮，請了當地一位牧師到場證婚，當天到附近Costco買下新娘捧花，一切行禮如儀。

特別的是，未來的洋媳婦事先主動問，中國婚禮有何規範？這可考倒我了，參考電影中傳統中式婚禮，我自行設計了一套，融合敬茶和拜天地儀式。

先在網上訂購中式婚服，並贈親家母一件中式旗袍，自製紅蓋頭給新娘。那天上午西式婚禮後，下午開始中式。金髮碧眼的新娘，蓋著紅頭巾由妹妹扶出，新郎身著傳統婚服，胸前繫著我自行創製的紅緞大喜花在院中等候，由懂中文的女兒，也就是新郎的姊姊充當司儀，宣讀中英文的「一拜天地」、「二拜高堂」、「夫妻對拜」。之後由新郎用一把玉如意掀起新娘蓋頭，儀式就此完成。

接著展開敬茶，用了從家中帶去的純中式茶壼茶杯，還交代了洋親家要在敬茶時給紅包。就這樣在皆大歡喜中完成這中西合璧、別開生面的婚禮。當時照下的相片成為我日後炫燿的最佳作品（見圖，作者提供），尤其是對外國友人，這些從電視劇上學來的儀式，用在現今美國，也可以說是罕見了，贏來不少朋友的讚嘆。

咱家兩代婚禮都不同於傳統，值得一再回憶。