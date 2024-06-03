我的名和字是爺爺給起的。那時，我們黃家家譜排著十輩：桐松延克紹毓憲乃如一。我是「克」字輩，爺爺給我取名克創，因這個「創」字，取字子開。爺爺告訴我，天開於子，地闢於丑；傳說，天是老鼠咬破的。子為鼠，所以十二生肖，鼠排第一。人類伊始，大地一片荒蕪，經牛耕耘，大地變得美麗。丑為牛，把牛排在第二位。

爺爺是「松」字輩，名叫黃松莊。那個時代，「士人」一般還有字和號，爺爺飽讀詩書，還曾考過「武舉人」，是個貨真價實的「士人」，可我就是不知道他的字和號。

打從記事起，我就不知道有奶奶，從來沒見過奶奶。我講爺爺，首先要講跟爺爺一起過日子的「楊婆婆」。

爺爺一八七三年生人，我記憶中有楊婆婆時，爺爺已經六十多歲。那時，楊婆婆大約三、四十歲，大人們都說，她是給爺爺做飯、暖腳的。家鄉習俗，「不正當」同居關係中，女方稱謂前要加個「花」字。楊婆婆跟爺爺沒有夫妻名分，被人們叫作「花做飯的」。而我這一輩，雖然應該叫她奶奶，卻只能叫她「婆婆」。

楊婆婆是一個好婆婆，勤勞、善良，一心服侍爺爺。她很喜歡我和大黑哥，大黑是我親堂哥，和我同年，比我大月份，因為皮膚黑，乳名「大黑」。我皮膚白，排行老四，乳名「四白」。我倆到爺爺家玩，楊婆婆經常給我倆甜點、水果一類好吃的。

楊婆婆常在磨道裡磨麵，我和大黑哥在一旁，邊看驢拉磨，邊搶著對楊婆婆說：「長大了婆婆給我說個媳婦，我給婆婆好多好多糖吃。」楊婆婆笑瞇瞇地說：「好，好，給恁一人說一個。」

在我家湯樓村，黃姓是個大家族，姓黃的多半是地主，村裡其他人，則多是佃戶和異姓人家。爺爺是地主，但在我印象中，地主爺爺只有朋友，沒有仇人。土改時候，村裡開爺爺鬥爭會，沒人訴他的苦；發動婆婆訴苦，婆婆淨說爺爺好。

抗日戰爭期間，湯樓屬於「解放區」，八路軍第十團常年在我家所在的魯西南打游擊戰。八路軍第十團，是國共合作抗戰時期，由中央政府軍事委員會統一編制的十八集團軍中的一支。共產黨 認為我爺爺是開明人士，把他當作統戰對象，跟爺爺商量，要把團部設在我家。爺爺很樂意，把家裡最大的三間堂屋讓給了十團，還和團長一起吃飯。

記得團長名叫李金榜，大高個，黑黑臉，四十歲上下。無獨有偶，上世紀七○年代，我所在貴州省級單位的一位胡副局長，就是八路軍十團的幹部。

他知道我家，告訴我，後來李金榜「叛變」，跑到國民黨 那邊去了。

湯樓村寨子大，有北大門、南大門、西大門和東北院，我們家住南門。南門以外，有六個爺爺輩的親、堂兄弟，村裡人給他們都起了綽號，多半貶意，我記得有「三閆王」、「四狗頭」、「五妖精」、「六馬虎」。但大家給我爺爺取的綽號，是含褒意的「樂觀派」。

爺爺確實是個「樂觀派」，順境樂，逆境也樂，窮困潦倒到要飯度日，還將討來的飯，樂呵呵送給在黃崗集讀書的孫女吃。

爺爺身材魁梧，足有一米八。他有一個「親密伙伴」── 一頭小毛驢，每出遠門，他總騎著牠，毛驢脖子上掛著鈴鐺，跑起路來叮叮噹噹的。毛驢個頭小，爺爺騎上去兩只腳幾乎著地。上坡的時候，爺爺心痛毛驢，會下來牽著牠走。偶爾來了興致，爺爺還學張果老，騎著毛驢看書呢。這毛驢通人性，只准爺爺騎，我親眼見別人騎，牠就「尥蹶子」。

爺爺兩個兒子，大黑哥父親和我父親。跟兩個兒子分家時，爺仨各得到三分之一家產，到爺爺名下的，也有幾十畝地，由佃戶耕種。

分家之後，爺爺單門獨院。一進門，院子左邊是廚房，廚房對面，是一大蓬夾竹桃，初春開花，直到夏末，開得整個院子熱熱鬧鬧的。小院當中是一個葡萄架，盛夏時節，爺爺和楊婆婆一起，坐在葡萄架下喝茶乘涼。葡萄架旁是一棵大榆樹，清明前後，楊婆婆摘了榆錢，用麵拌了蒸，蒸好盛出來，加上小麻油和蒜泥，特別好吃。獨院裡正房三間，居中那間供著菩薩，一年四季香煙繚繞。

獨院側面，是一處大約半畝地的花園，園中一年四季，花開不斷。春季裡，當地盛產的牡丹、芍藥花開富貴自不用說，接下來，薔薇、月季、雞冠花、串串紅、節節高，從春到夏，爭奇鬥豔。秋天一到，爺爺開始精心栽培各色、各款的菊花。霜打菊花開，我和大黑哥看秋菊盈園，感覺有說不出的喜歡，禁不住在園子裡手舞足蹈。而到了冬天，滿園都是蠟梅花的幽香。

花草之外，園子裡還種了茄子、秦椒（辣椒）、看柿子（西紅柿）種種菜蔬。爺爺哄我和大黑哥說，「看柿子」有毒，只能看，不能吃，嚇得我倆從來不敢碰那紅彤彤的西紅柿。

花園四面，圍牆足有兩米高，園門常年緊鎖，很少讓人們進去，這勾起了我和大黑哥的好奇心。園門上鎖進不去，我倆就想方設法翻牆進去，偶爾叫爺爺逮個正著，他也不惱，反笑著對我倆說：「再見你倆爬牆頭進來，我就把你倆的『小雞雞』閹了。」我們不懂什麼叫「閹」，只管笑嘻嘻給爺爺做鬼臉。

爺爺曾是習武之人，老了偶爾舞槍弄棒，舒發一身豪氣。有時邊舞邊念念有詞，但我聽不懂他念的什麼。現在我想，也許是「醉裡挑燈看劍，夢回吹角連營」吧。

前些年我回老家，村上同輩回憶，上世紀四○年代土改以後，快八十的爺爺窮了，楊婆婆走了，毛驢沒了，花園荒蕪了。但爺爺沒有垂頭喪氣，一心想法子維持生計，他在家門外乾涸的大池塘裡種了滿塘樹苗，希望拿樹苗到集上換點小錢。樂觀的爺爺頗為幽默，為賣樹苗寫了一則小廣告放到集市上：「我家有樹上千棵，大的兩尺五，小的一尺多，有人要買樹，湯樓來找我」。這大概是湯樓歷史上最早的商業廣告了，令我由衷佩服爺爺的智慧。

爺爺這則廣告，有一點稿笑，卻真起了作用。有人帶著大鋸、斧子，找上門來，爺爺指著家門口的池塘對買家說，樹就在那裡，滿池塘樹苗，大的兩尺五，小的一尺多。買樹人見狀，哭笑不得，怏怏離去。「樂觀派」的爺爺，這是在「叫花子玩鶯哥--苦中作樂」啊！

幽默的爺爺還給我們講些搞笑的故事，有的故事，叫人笑得肚子疼。其中一個故事說，有個莊家老漢趕集，買了一挑子盆盆罐罐。回家路上尿急，莊家人惜肥如金，老漢憋著尿，急慌慌往自家地頭趕。總算趕到了，挑子一撂，趕緊撒尿。尿是撒到了自家地裡，回頭一看，一挑子陶瓷盆罐摔了個稀巴爛。

回憶爺爺的往事，不由得讓我想起孔子稱讚大弟子顏淵的話：「一簞食，一瓢飲，在漏巷，人不堪其憂，回也不改其樂。」

俗話說：窮來富，好猖狂；富來窮，好淒涼。爺爺是否窮來富，我不知道，但我沒見爺爺猖狂過。等到爺爺「富來窮」了，他依舊泰然處之，「一蓑風雨任平生」。

爺爺達觀而樂觀的生活，令他得以長壽。一九五五年，八十二歲的爺爺駕鶴西去，是當時湯樓最高齡的長者，身後留下了一個「樂觀派」的美名。