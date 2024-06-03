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父親的告誡

黃惠民

我的父親是湖南人，有典型的騾子脾氣，做事經常擇善固執，也因為如此常常得罪人。自從民國一九四九年隨政府遷台，就一直在電信局服務，到我小學一年級時他任職中和電信局長，初中一年級時擔任新莊電信局局長。由於態度嚴厲，得罪了手下陳先生以及林女士業務員，懷恨在心的他們利用一次業務款項短缺的機會，誣告父親貪汙。雖然也有為父親作正面的人證，但是最後結果父親被降級調職澎湖。

遠調澎湖兩年，對於我們家生活的影響甚鉅，也對父親心情造成不小的打擊。所幸後來民事訴訟法官裁定那兩位業務員的證詞有漏洞，而判父親無罪，因此調回新莊繼續擔任局長。後來聽聞陳姓業務員騎摩托車發生交通意外而腿部受傷，林姓業務員發生家庭糾紛。為了掃除這次訴訟帶來的霉氣，父親採納朋友的建議，決定外出旅行一周散心。

一九六八年我那時讀建中高一，利用周末與老爸同行到大禹嶺、花蓮蜻蜓點水式地遊玩。說實話，我們根本沒有研究遊玩路線，最主要的目的是接觸山上自然景物，呼吸鄉間新鮮空氣，驅除身邊的霉氣。沿途遇到一些販夫走卒，品嘗他們販賣的鄉下農產品，例如冬瓜香菇湯，清香溫暖的熱湯頓時驅散冬天的寒氣。

到達花蓮市區時已是夜間，我們隨意選了一家旅館用餐盥洗，休息一夜後第二天便分道揚鑣，我回新莊預備第二天上學，而父親繼續在花蓮停留幾天後再返家。

星期天在花蓮汽車站與父親分手時，他塞給我一包剛買來的橘子當零嘴吃。轉身離開時，我望著他老人家微微臃腫的後背，突然想起朱自清的那一篇散文「背影」，不禁觸景生情，想起他為我們家庭辛勞一生而眼眶泛淚。

一轉眼三十年後，我任職美國密西西比傑克森州立大學教授，那時父親早已退休在家，然而身體健康情形每況愈下，業務繁忙的我只能盡量利用暑假做研究的空檔，回台北探望他。二○○一年，父親的身體情況更糟，除了癌症科和婦產科外，他幾乎每一個科都曾住過院。

那一年我回台七次，記得其中一次當他出院回家後，語重心長地告誡我，擇善固執是見仁見智的特性，在當今社會做人處事盡量不要鋒芒畢露，以免遭到小人的報復。然而絕對不要隨波逐流，貪小失大。我深深覺得他老人家是以自己一生遭遇的不順，警惕個性像他的我，免得重蹈覆轍。不幸的是父親於二○○二年病逝，然而他對我的忠言告誡永存我心。

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