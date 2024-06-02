正在YouTube 上看「汪喜田活捉水鬼」的故事，老婆問我什麼是水鬼？水鬼就是國軍對共軍 蛙兵的稱呼，因為都在夜間活動，而且是來無蹤去無影。

五十年前我在馬祖東莒島服兵役，那時已經在南竿本島等船逾一個月了。當時正值寒冬，補給船因風浪太大不能開航，無法支援物資給這個外島中的離島。後來終於開船了，乘風破浪折騰三個多小時，終於上了岸，接待我們的部隊很貼心，立刻發一件破舊不堪的軍用外套給我們禦寒，好漢不吃眼前虧嘛，餓死也總比凍死好多了，有件外套禦寒實在是謝天謝地。

但這件歷史悠久的老舊外套，前後最少已有十五個補丁，當時穿著在身上，心中萬念俱灰，想著若是當游擊隊，也比這樣要體面多了？心中於是悄然升起一個想逃回台灣的念頭。

終於機會來了，陸軍蛙人部隊成功隊，正在甄選體格優秀的官兵，要納入兩棲偵察部隊，而且聽說一旦入選，就有機會調回台北的淡水本部輪駐。打量了一下自己，雖然有點近視，但也可以不戴眼鏡，而且水裡來浪裡去的也行啊，遂鼓起勇氣跑去營部廣場報名。

抬頭挺胸地站在第一排，等待運兵車把我們接到海灘上的蛙兵訓練中心。卻不料，營部連的一個老士官，一把將我從卡車上拽下來，還說到：「你小子不要命了，是不是？」嗚呼哀哉，我的蛙人夢即此破滅。只有乖乖面對一切，把自己青春燃燒的歲月供獻給國家！

東莒島上有許多廢棄的碉堡，據說都曾經被水鬼突襲摸走的，然後就一直空在那裡，成了鬼碉堡。

在島上的日子又苦又很無聊，曾有一個放夜哨的小兵，不知道是心情不好，還是看走了眼，竟然朝著海邊開了一槍。全連於是立刻夜間警急集合，搜索了一個晚上，結果什麼也沒發現。最後判定這個小兵可能是因為平日渙散又不專心，表現欠佳，故意開槍發洩情緒，遂關緊閉三天，以示處罰。

東西兩島之間有個牛角嶼，小小尖尖的小島上也有個廢棄的空碉堡，上頭約可駐一個排的兵力。一個星期天早上，看見參三的作戰官腰間攜著一把四五手槍，準備去巡視牛角嶼，因為那兒上頭晚上常常有異動，我便自告奮勇地說：「我也要去看看，可不可以？」

於是拿著兩個彈匣，帶著我的卡賓槍，趁著退潮，繞過雷區，兩人亦步亦趨地登上小島的最高點。仔細檢查後，什麼也沒發現，遂無功而返，趕緊趁著潮水還沒淹沒原來的回路，完成了偵查水鬼活動的任務。

怕嗎？當然不怕，雖然我們只有兩把槍，但是牛角嶼下面的步一連，可是全程監視我們的一舉一動，若是一有異動，就會立刻火力支援。我雖然沒上過馬祖的高登島，沒有看過汪喜田的雕像，但是去過亮島運補，還登上幾乎從來沒人去過的牛角嶼，真是三生有幸啊！