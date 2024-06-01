兩年前我們的舅媽駕鶴西去，走過了人生的九十九個年頭。舅媽於二○一八年初腦中風 臥床，漸漸開始意識模糊，對親人的認識也出現誤差，但生命力很頑強，一直堅持著不願離開親人們。

從我記事起，我的外婆一直和舅舅、舅媽一家五口住在一個屋簷下，我們經常跟著母親去探望外婆，每次都會在那裡吃了飯再回家。我也很喜歡去外婆家，常常和表哥們一起玩耍，他們會帶著我逛街、看小電影，然後買一袋路邊小販們搖滾著當即炸開的爆米花回家。他們家就在鬧市區，出了巷道就是車水馬龍的喧囂大街，走幾分鐘就是電影院 、商店、餐館一個挨一個，要是餓了，出巷口就可買到食物，還可以逛街。

舅媽性格溫和，很有修養，做得一手好菜，人們常說「巧婦難為無米之炊」，可舅媽就能做到。那個年代，物資匱乏，糧食定量供給，肉、油、糖、豆製品等等都需憑票供應，蔬菜品種也稀少，舅媽能用有限的食材，變著花樣和方法做出可口的飯菜。舅媽對我們也疼愛有加，呵護著我們長大成人，我們每次去都是舅媽洗手做羹湯。在舅媽的言傳身教下，手藝傳給了二表哥，他喜歡上了廚藝，後又拜師學得一手好菜烹飪，做了大廚師。

文革期間，我父母親被隔離審查，關在學校不讓回家，舅舅也被關押。外婆心繫兒女、女婿，整日淚流滿面，著急擔心受怕，患上了青光眼，由於沒有得到及時治療，不久後，雙眼漸漸模糊以至失去了視力，永遠生活在黑暗之中。

那時舅媽在百貨公司工作，雖然文化程度不高，但她虛心好學，兢兢業業，受到同事們的好評。公司與住家相隔好幾個街區，外婆的一日三餐都要舅媽照顧，每次來回步行四十多分鐘。她既要工作，又要照顧家庭，每天奔忙於工作與家庭之間。沉重的擔子壓在她瘦弱的肩上，這樣的日子長達六年之久，直至父母親和舅舅被釋放出來，回到家中，舅媽才輕鬆一些。

外婆性格較急，雙目失明後，情緒十分低落，稍有照顧不周或是怠慢，就會發脾氣。但舅媽從不計較，仍然盡心盡力孝敬著外婆，雖然受了許多委屈，沒有怨言，堅強地面對現實，面對人生的艱辛，勇敢地走下去，默默托舉著這個家。

二○○四年，我們回家鄉探親，那時舅媽八十一歲，聽說我們要去看望她老人家，親自下廚為我們洗菜做飯。因年老骨骼萎縮，背有些駝，耳朵也有些背，她仍記得我們喜歡吃的菜，堅持為遠道而來的我們備辦了一桌豐盛的餐飯。看著舅媽弱小的身軀，我感動的淚水湧出了眼眶。

我的大哥中風不能言語，舅媽安慰我們：「不要著急，會好起來的。」她老人家說話輕聲細語，總是為別人著想。大表哥曾回憶道：「母親一生勤勞、賢惠、厚道、善良，在我們這個家族裡口碑極佳。沒有母親，也就沒有我們這個家。」是的，舅媽在我們的心目中，是一位慈祥和藹可親的長輩，勤勤懇懇、任勞任怨操持家務，支撐著整個家庭。

舅舅的收入不穩定，一直是靠舅媽的工資維持家用。舅舅先她而去，孤獨的舅媽依靠著大表哥、表嫂，平日深居簡出，活動範圍也很小，但心裡總惦記著孩兒孫輩們。她不僅是一位慈祥的母親和祖母，也是一位受我們尊敬愛戴的好舅媽。

舅媽離開了我們，可她老人家的音容笑貌將永遠銘記於我們心中。在她的身上我們看到了中國婦女的優秀美德，值得我們後輩們學習和傳承。今天緬懷她老人家與我們共同走過的美好歲月，感激她老人家生前給予我們無盡的付出與愛護。