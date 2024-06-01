中共 奪取政權後，就頻頻開展一連串的群眾運動，有如「鎮壓反革命」、「抗美援朝」、「土地改革」、「三反五反」、「合作社」、「反右派」、「大躍進」、「大煉鋼鐵」、「人民公社」等等。有些運動，當時我年紀小，沒有親身經歷。而我印象最深的群眾運動，是一九五八年「除四害」的「消滅麻雀」運動。當時麻雀被說成是害鳥，與老鼠、蒼蠅、蚊子列為四害，成為被消滅的對象，據說是因為在收穫季節，成群的麻雀吃了很多稻穀，影響了糧食的收成。

當時報紙大肆宣傳除四害運動，各級政府機關、學校、居委會、全民總動員。記得有一兩天，一大清早，全廣州市的民眾紛紛出動，開展消滅麻雀運動。人們敲鑼打鼓，甚至敲打盆盆罐罐，在居民區、機關、學校、街上、天台四處巡遊，頓時噪聲震天，受驚的麻雀到處亂飛。有些人揮舞紅旗、竹竿，見麻雀就驅趕，持續幾個鐘頭，人們興高采烈，麻雀驚慌失措，亂飛亂竄，漸漸體力不支，紛紛掉落在地上。人們一擁而上捉麻雀，不久就收穫了一框框一籃籃的麻雀戰利品。往後一段很長時間，天空中再也看不見可憐的麻雀了。

這次消滅麻雀運動是全國性的，除了億萬麻雀受到重創之外，還不可避免地波及到其他鳥類。自然生態平衡頓時受到嚴重破壞，大自然開始懲罰六億以偏蓋全、自以為是的民眾。

我當時讀小學二年級，接下來的一兩年，校園裡的樹木都被毛蟲占據，樹葉被蟲吃了大半，毛蟲愈長愈多，各種各樣，綠色的、黃色的、花斑的、紅黑相間的，爬到滿地都是，同學們寸步難行，看了就惡心。有些毛蟲從窗外爬進教室裡，弄得同學們心神不定。街道的樹木同樣遭受蟲害，留下了殘枝敗葉。

在農村，消滅了麻雀後糧食增產了嗎？不，跟人們的願望完全相反，嚴重的蟲災導致糧食連年失收，引發了後來的大饑荒。沒有糧食，逼著村民吃野菜，野菜吃光了，就吃草根、樹皮，最後很多農民活活餓死。

在城市，糧食實行定量配給，但一個月十來斤大米也是吃不飽的，於是就提倡用米糠、蔗渣磨成粉來充饑，提倡養殖池塘裡生長的小球藻來補充營養。由於食物匱乏，沒有肉類、魚類和水果，導致很多人得了肝炎及頭昏眼花、水腫等症狀，經過好幾年才熬過了大饑荒。

經過這次滅雀運動的慘痛教訓，當局再也不提麻雀是害鳥，後來更把麻雀作為益鳥加以保護。