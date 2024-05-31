一九八二年六月十一日，上海「青年報」頭版，刊登了記者李和庭「一則調工啟示引出的報導」的文章（見圖），緊接著「中國青年報」進行了轉載。這篇報導曝光名揚全國的文明一條街，上海徐匯區華山路商業街搞關係、開後門的醜聞。為此，全國商業系統立即掀起破除關係網運動。此事件在上海市政府、徐匯區政府、徐鎮路街道引起強烈地震 。時任徐匯區委書記、全國勞動模範、原紡織女工的楊富珍，親自指定區財辦主任處理此案，而我正是惹是生非的肇事者。

從安徽調回上海後，進入對調對象的徐匯區徐鎮路街道，專為華山路商業街服務的華南食堂當炊事員。工作在最西邊的徐匯區，而家住最東邊的楊浦區，每天往返四小時，穿越整個上海市區。調動於我已是游刃有餘，自信從遙遠的安徽都能打回老家，市內調動猶如小菜一碟。故如法炮製，又在全上海貼對調廣告。

我是最底層的街道食堂炊事員，草擬廣告時，實在沒優勢可突出，就搞點噱頭寫道「交通方便，工作輕鬆，專為商店街服務，路道極廣（門路廣人脈多）……」我哥是教師，請他去學校油印。他看到「路道極廣」時，認為此句敏感，建議刪除。我是麻子的臉，盡是缺點，更要王婆賣瓜，自賣自誇，堅持印出。

廣告貼出後，引來許多人相談。選中一位工廠在我家附近的人，向公司提出對調，但因食堂都是老阿姨，我是主力軍，領導不批准。

有一天，來了位中年人，說他在我家附近工廠，要和我對調，我把早已胡侃過百十遍的說詞向他揄揚。我讀過高爾基自傳，書中有位警察說沙皇就像蜘蛛，而蜘蛛網遍布全國，我藉此說社會就是一張關係網。

下班後我們一起走過鞋店，他要買雙緊俏的皮鞋，鞋店員工在我們食堂就餐，都很熟悉，當場就從櫃台後邊拿出賣給我們。接著他又要配一塊緊俏的桌面玻璃，店員馬上悄悄開好單據，讓明天來取。經過水果店，很多人在排隊買枇杷，他想買一點，我進到店後邊，馬上幫他買了幾斤，到車站我們就分手了。

幾天後他又來找我，亮明是臥底的記者身分，並拿出一份打印的上述文章小樣叫我簽字。我向他訴說苦境，希望他不要用我的真名。食堂黨支部書記是位老太太，見我闖了大禍，驚嚇之下簽了名，第二天就見報了。

這一下捅了馬蜂窩，我被停職檢查，區財辦和街道主任親自審訊，逼我交代和店員幕後交易的罪行。其實和店員都很熟，最多賣肉時揀瘦一點，多給一勺肉湯罷了。

記者又來找我，希望我把苦楚和不滿寫出來，幫我發表。我也感到忿忿不平，就寫了「假如我爸是黨委書記」一文，大意是「假如我爸有權，就能幫我調動，哪需要我去貼廣告。」

我有個朋友是警察，他看到這則新聞趕到我家問情況，看了文章後大驚失色，當場撕毀，告誡我千萬不要去發表，什麼都不要承認，並教我裝病休息避風頭，我就請了一周病假。想不到經歷過從安徽調回上海大風大浪的老油子，竟會在市內調動的陰溝裡翻船。

期間記者又來催稿，知我被逼出病，就向街道提出對事不對人，我通勤路程的確太遠，調動合情合理，風波終於平息。街道怕我再惹事，批准對調。李記者因此榮獲當年上海市優秀新聞工作者獎，我倆獲得了「雙贏」。

一九八九年我去日本 留學，經常向「留學生 新聞」投稿。有位編輯是原上海「青年報」記者，知道我的故事，和李記者也相識，他告訴我李記者也來到日本留學，我就請他尋找，感謝李記者助我調動成功。可惜他已回國，「東瀛煮酒論英雄」的願望沒能實現。