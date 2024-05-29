人稱北方水城、八朝古都開封城 內有不少水井，分甜水井和鹹水井（俗稱苦水井）。一九四三年我出生在開封市省府後街一個胡同院，胡同內有三個院子。路東院內有一口不大的苦水井，據老一輩人說此井年代已久。這口井的井口很小，水位也很淺，取水非常方便，記得我大約五、六歲時就會用一個小鐵桶去打水。這口苦水井裡的水雖然不能飲用，但很清澈，可用來淘菜、洗衣，在日常生活的用水也起了一定的作用。

當時我們的飲用水都是父親到位於胡同錯對口的西小閣街那口大甜水井裡汲水，這口大甜水井可供兩條街的居民使用。井旁有一棵大樹，夏天大樹枝繁葉茂，常看到樹下有婦女在洗衣、淘菜，她們邊涮洗邊說笑，一派其樂融融的景象……。

西小閣街有一個以賣水為生的啞人小申，大約二十多歲，每日他肩挑著兩個盛滿水的木桶，水面上各放一片不大的木板以防桶中的水濺出，當時每擔水是兩分錢。小申雖然不會說話，但見他每日挑水總是樂呵呵的樣子，有時嘴裡還會哼著別人聽不懂的「小曲兒」，若是有人逗他說「小申，唱一個」，他會更加起勁兒地擺動著胳膊，大聲哼哼哈哈地「唱」起來，桶裡的水隨著漂浮的木板起伏也不會濺出。這口甜水井不但是附近居民生活的飲用水源，還是啞人小申的生活來源。

我十多歲時，在省府後街東口「山東會館」對面路南打了一口大甜水井。井口上面修建著四個圓孔，人們從井中汲水即方便又安全。有一年因我姊姊生重病，母親需要全天候照看她。父親工作較忙碌，且單位離家比較遠，有時家中缺水時我就會去這口井中取水。我是用個小桶把水一桶桶打上來倒進大桶裡，那時我只能擔動大半桶水。上世紀六○年代中期，家家戶戶都用上了自來水。多年後，這口大甜水井因失去了作用而被填埋了。

在開封龍亭前、午朝門石獅右側有一口大甜水井，這口千年古井的歷史極為悠久，是一口自流井；井口直徑至少兩米以上，井口覆蓋有巨大石板，石板上開有三個直徑大約五十公分的圓孔。這口井的水位極淺，有時井水會自動溢出。從這口井裡打水無需長長的井繩，只需用扁擔鉤將桶放進井裡即可取水，甚至用手直接把桶傾斜，即可把清涼甘甜的井水汲出。

我家離午朝門不遠，小時候母親常帶我去午朝門內的龍亭湖洗衣服，而洗過的衣服就會到這口井旁取井水再清洗一遍。母親就是用自己帶的盆子從井裡取水，方便的很。

早期的開封，有人專門從這口井中取水給大街小巷的店鋪人家送水為生。這口井的東北方向是加工高檔皮毛的刷絨街，龍亭東湖有一家豆腐社，是生產深受老百姓歡迎的豆腐、冰糕、冰棍的主要廠家，這兩家工廠的生產用水都是取自於這口井的優質井水。

後來這口井被開封內衣廠圈進廠院，再後來這口曾經為民造福的古井也被填埋。隨著社會的發展，開封市內的一些古井先後都被填埋。但是位於午朝門右側這口歷史悠久的古井被填埋，實在是一件令人遺憾的事，如果能將這口古井再次修復，必將給龍亭、午朝門一帶增添一處比較有吸引力、有內涵的景點。