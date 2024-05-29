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父與女

木筆

四十年前，女兒八歲時，春假帶她遊華盛頓，忙著參觀景點和博物館。一天女兒在草坪上走著走著，突然地上一坐，說走不動了。我催她起來，她不理。先生俯身說：「走累了啊？來，爸爸背妳走。」趴在爸爸背上，她回頭望我，正好讓我捕捉到她開心得意的一笑（見圖）。

我們一家三口，慈父嚴母和寶貝女兒。當父親的，永遠護著女兒。

女兒青少年時，貪玩，周末常和同學混到半夜三更才回家。那時沒有人手一機，女兒遲遲不返，我們焦慮擔心，先生說等女兒回來，得教訓她一頓，以後要戒嚴，十一點前要準時回家。

可是門鈴一響，他放心了，搶著開門，滿臉笑容：「回來了啊！玩得開心嗎？」我呢？忍不住數落女兒。女兒對爸爸笑咪咪，對我兩眼一瞪。

女兒讀大學了，住校，周末回家，洗衣，補充糧食，要吃媽媽做的家常菜。先生等在前院路口，一看到女兒車子轉進巷子，興奮得跑進屋，對我喊：「快出來啊，女兒回來了。」恨不得我為女兒在門前台階舖紅地毯，迎她。

女兒畢業，做事，認真地交了男友，爸爸一見就喜歡 。女兒結婚時，做爸爸的緊張激動，致詞：「今天是我一生最高興的一天。」女兒為父母找到好女婿，再陸續添了兩個外孫兒女，他心滿意足，見到女兒一家，永遠是眉開眼笑。

如今角色對換，女兒帶我們遊玩，上坡下坡，手牽父親，要他留心步伐，囑咐急性子媽媽不要走太快，平日少囉嗦爸爸。對爸爸比對媽媽多份關愛和寛容。

父女之情，盡寫在這張照片上。

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