一九八六年時，我曾經在南加州的橘郡出過一個大車禍。一個月後從醫院出來，回頭去廢車場看我的車子，同時收拾一下當時自己的隨身物品，記得廢車場的管理員曾問我：是否被火車撞毀的那輛？

出事的前三天我做了根管治療，也許沒有好好按時吃消炎藥，於是在上班途中因精神恍惚闖了一個紅燈，被一輛卡車攔腰撞上，然後衝破路邊圍牆，我昏倒在車內。

當時因為衝撞激烈，胸部的兩根肩胛骨斷裂，六根肋骨骨折，又是腦震盪，又是胸腔積血，造成氣胸。雖然很快送入醫院，卻被當成陌生人John Doe x x x號來處理。

那時我是航空材料工程師，正跟我小老闆緊張地進行一項與國防機密有關的航空材料工作，突然人就不見了。三歲的兒子與一歲的女兒都還小，老婆也不知道我究竟會跑到哪裡去。

三天後，小老闆在我上班的途中，也就是離公司不遠的一個十字路口的車禍現場，遇到警察還在處理我車禍的事故，才確定我已被送往爾灣加州大學 醫院的急診室。在此之前，小老闆已經打電話給所有醫院及機場查問，看我到底藏在哪裡。

奇怪的是我當時身上有工作證件，也有駕照與住址，但醫院卻把我當成陌生的路人來處理，以至於親友找了我兩三天，都沒有人知道我是生是死。

人終於找著了，沒有半死也跟行屍走肉差不多了，趕緊得把我轉回自己的醫療網醫院，而我的醫院還一直要求我解釋，為什麼當時沒有立刻去我應該去的醫院？這不是廢話嗎！

幸好我的小老闆寫了一封信去爾灣加州大學的醫院，抱怨他們的處置完全沒有照SOP規定處理，還好最後就是憑著這一封信，才免去了上萬美元的轉院費。

當然辛苦的不僅是我的小老闆，公司還放我兩個月的長假，好好休養，並且派了兩個技術員給我老婆當特別助理，照顧小孩及幫忙跑腿等工作。那陣子我人是半殘了，車子也全毀了，幸好命還在。

肋骨斷裂不是很嚴重的事，因為它們會自己癒合，肩胛骨斷開了卻不能打石膏，只有用背帶把胸肩支撐著，喜愛的籃球不能打了，男女生混合比賽的排球也暫時要說拜拜。不好意思的是公司那麼照顧我，結果我兩年後卻被另一家航太 公司以高薪挖角走了。

那時加州航太工業很發達，到處都在徵才，連台灣的中科院都在跟我洽談，結果小蔣總統突然去世，回台灣的機遇戛然而止。人生的轉折點或許不少，那也是最美好的地方，有失也一定有所得，就看你能否把危機變成轉機。

回憶起近四、五十年前的往事，每當觸摸到肩胛骨上突出的骨骼，不堪回首的往事，又重新湧上心頭。