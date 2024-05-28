現在的田中賦土樓群，大學樓是接待體驗中心，竹林樓是土樓文化展示交流中心，輔樓是景點新建的，為文化藝術長廊，光輝樓為民俗展示館，順興樓為宗祠館，外樓為休閒廣場，溪邊船樓為會所。

當時除了船樓之外，其他土樓就是潭角和順興兩個生產隊社員的民居，共有兩百多人居住。那時的船樓已有幾百年歷史，渾身布滿滄桑，牆面已斑駁剝離成零碎牆體疤畫，樓板也破爛不堪，縫隙都有拳頭大小；樓下大門入口處兩旁有左右兩隻小石鼓蹲著，木門上方雖見有雕木，但已被風吹日曬開裂且變形脫色，用來擋雨順水的木遮陽頂蓋已破損蹋缺厲害，剩下幾根長短不一的木條像似魚肋殘骨。

樓下就一大開間，遇有大隊重要的會議或活動就在這裡舉行，晚上成了大隊文娛隊的排練場所；二樓靠船頭有一間是財務室，後來又兼做醫療衛生室，即「赤腳醫生辦公室」；外大間平時就是大隊幹部會議室，常設的一大長幅會議桌，約有八米長三米寛，兩邊配有同樣長的長條木板凳，是原材料鋸開後用榫卯結構拼裝的，很粗糙特笨重但很結實。北邊牆面封閉僅留兩個小窗，南邊下面建九十公分高長方形牆裙，上面則全開敝式通透長方形大窗框，站在這裡可以憑欄遠眺窗外的流淌溪水、條形稻田、疊加遠去的山林霧帳，是視覺上的大舞台，又像一幅文人墨筆下活靈活現的山水畫卷，十分愜意。

田中大隊在文革之前就有一個薌劇團，在全縣聞名遐邇，也是在船樓排練；文革之後薌劇團停止活動，村民們已經多年沒有聽到船樓的鼓聲了。我們下鄉之後，位於書洋公社中心的書洋大隊，馬上就有以知青為主力的文宣隊在排練了。

據田中文宣隊的老隊長鄭兄回憶，文宣隊成立之初，當時田中薌劇團元老老肖叔瞇著眼睛，用手指著牆角的蜘蛛網告訴他說：「我已很久沒來過，冷落它了。你們不是很關注『書洋』嗎？整個公社就咱有船樓，隔壁的書洋大隊就沒有，這『船樓』可是讀書識字的載兩層眼鏡的孔子後代設計出來的，硬是鬼斧神工將向西流水改道向東，這可是扭轉乾坤的恆古創舉。把這個地方交給你們，咱們一定要迎頭上書洋文宣隊！」這幾句話的份量可謂四兩頂千斤的重，在場的所有人一聽都像打了雞血似的興奮，一致熱烈鼓掌。

一夜之間，船樓久違的汽燈又點起來了。大人小孩早早就過來圍了裡三層外三層，人人喜笑顏開。大隊平時活動也就點一盞汽燈就夠用，今晚有是天大的喜慶，點了三盞汽燈。大隊幹部都相繼趕來捧場，負責後台的隊員一邊在叮咚敲打，另一邊是試調各種樂器的協音頻響。有人從二樓放燃了霹靂啪啦的長掛鞭炮，這熱烈的響聲猶如年關三十一樣令人激奮，順著潭角溪流水歡快地飄在沉寂已久的山谷裡，陣陣蕩漾，層層外溢，久久不息。

記得有一次在船樓排演抗日的節目「大刀向鬼子頭上砍去」，這節目年輕小伙滾瓜爛熟，村裡的老人和兒童更是衝著台上的長槍和紅綢大刀而眼前一亮，幾位老戲骨都很熟悉當年的武功和擺姿，據說他們也曾經組織隊伍迎接當時一路南下的抗戰軍隊，激動的心情還在，亢奮的血氣尤存，幾代人同台回憶思緒融洽思路匯湧。

作為「編導」，鄭兄幾乎不用表情啟示，隊員們的感情就很自然地流入，場上場下群情激憤，動作剛勁有力。擔任領唱的一位女知青聲美音高，引爆了全場最佳音覺效應，獨唱合唱清析雄厚，喜悅和衝動振飛船樓。就連我們在後台負責打擊樂的隊員都蠢蠢欲動，巴不得也爭相上前台亮相。田中小學老師和學生小演員也來了，臨場邊學邊排練，整個船樓上下人聲鼎沸，成了山谷裡的不夜城。人生最美好的也不過如此！

船樓的美好回憶太多了，這只是田中賦土樓群往事的一段插曲，是田中賦的另一種氣質和驚豔。田中賦是福建土樓旅遊的必經之地，但它背後的故事，那些未挖掘的田中賦往事，那些不眠之夜的船樓歌聲，也許更加感人肺腑。