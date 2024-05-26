一九七六年夏季，我在農村「接受再教育」已超過一個春夏秋冬。總的感覺是勞累不算什麼，睡一個晚上次日又「生龍活虎」。

最大的問題是頭腦中極度空虛，似乎啥也沒有。中學學的皮毛東西、不感興趣，早已「歸還」老師。那時報刊電視都沒有，收音機價錢貴買不起，接受外來消息的唯一途徑，只有廣播喇叭。廣播的內容由公社廣播站安排，且有時間限制，不可能全天播音。令人不可思議的是，那時農村廣播絕大多數沒安避雷器，遇到閃電「炸雷」，廣播「哢嚓」或「刺啦」一響，就成「啞巴」了。

一天下午，場長從公社開會回來，他召集下鄉知青說：「剛參加了下鄉知青會議，上面要求你們活躍起來，不能成天死氣沉沉的。計畫七月在公社舉辦下鄉知青文藝匯演，主要形式為獨唱、小合唱和跳舞。我決定，六月十一日開始，你們收工可以提前半小時。六月的最後三天下午，你們不用出工，一心搞匯演排練。醜話說在前，匯演的時候如果看不到你們，工分全部扣回來，組長寫檢查。如果參加了並獲得公社獎勵，每人照記工分休息一天，叫會計到縣城賣肉給你們加中餐。如果買不到肉，我也沒辦法。」

農場十幾個知青，一小半「五音不全」，有幾個人從來沒跳過舞。唯一一個安慶市來的男生，會唱會跳也會吹竹笛，叫他策畫節目，他說有歌我會唱也能教大家跳舞，可要求不能套用社會上流傳的老歌，這我就不行了。

矛盾的「皮球」，顯然踢給我了。後來想了想在中學五年，我的作文一直是全年級「領頭羊」。高一到源潭公社雙峰大隊搞社會調查，我寫的一個相聲，在晚上幾個汽燈照耀下的舞台演出，當地農民和近百名學生掌聲一片，受到歡迎。現在我是插隊小組長，只能自己來寫歌詞了。

幾小時後，我寫了一首歌詞「知識青年情滿懷」，主要描寫我們不怕苦，有一種「求索」的精神。歌詞寫好後，沒有誰來修改和把關，場長是不管的。我曉得一點「多來米發索」，但對譜曲尤其是「五線譜」像是標準文盲。「逼上梁山」後，我只能到縣城母校求我的音樂老師幫忙。

老師姓曾，知道我在學校愛好文藝，還是校文藝小分隊吹竹笛伴奏的，對我印象很好。讀書時老師建議我說，吹竹笛年齡大了中氣跟不上，不如改學弦樂，老師的建議無疑正確。可到農村後，日復一日挑沙、插秧薅草和割稻等，沒有心思和力氣了；還有買樂器，哪裡有錢，誰來教我？

老師聽我說要譜曲，也愣了片刻，她說：「我也沒譜過曲，不過有辦法。」說著，老師在書櫃中好像找什麼。十幾分鐘後，老師找到一本譜曲書，連忙根據我的歌詞找現成的曲子，試了三五曲，聽了都不太理想。老師說，這首歌一定要體現你們下鄉知青「戰天鬥地」的那種豪情，同時「火氣」又不宜太剛烈，最好有點抒情的味道。後來找到一首將詞「套」進去，老師試唱非常好聽。

回到農場，大家很快學會新歌，於是就開始編舞、練習。七月的一個晚上，在公社土台上，我們按抽籤順序表演了。沒有樂隊，我們四男四女一邊唱一邊手舞足蹈，感覺還流暢。匯演結束後，場長讓我們玩了一天，我們進城看了一場電影，第二天，又繼續開始「面朝黃土背朝天」。

「知識青年情滿懷」這首歌，一次被領隊來挑沙的其他公社一位年輕人發現，他說：「我們那裡也有幾十名知青，你的歌好聽很有激情，我抄一份可以嗎？」我自然高興，回答說：「當然可以。」隨即，我遞給他一張白紙和一枝筆，這位年輕人在抄歌同時，還不斷樂孜孜「哼唱」呢。