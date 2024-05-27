在福建省南靖縣，有一處如詩如畫的景點「田中賦土樓群」，它們倚靠獅尾山，傍臨潭角河，包含七座土樓和在土樓中新建的兩座輔樓以及藝術長廊。這個土樓群的建築天際線與地形地貌形成了一幅壯美畫卷，與自然環境融為一體，這是二○一六年南靖縣利用傳統土樓村落開發的土樓群旅遊新景點。

與其他新景點不同的是，「田中賦土樓群」的「田中賦」是新的名字，新景點命名之前，只有「田中」沒有「賦」。而這個「田中」，只是書洋鎮田中村的潭角和順興這兩個村民組的土樓村落。其他土樓群，比如南靖田螺坑土樓群和河坑土樓，都是原來的地名命名的土樓群。

賦是中國古典文學的一種文體，比如登高賦詩；「賦」也是給予，亦特指生成的資質，如賦予、賦有、天賦、稟賦；「賦」古同「敷」，鋪陳，分布。把原來田中村的這處土樓村落聚成一個「群」，又加之「賦」，使之充滿古色古香的人文氣質。

其實，田中村的這處土樓村落本來就具備了「賦」的所有特質，你可以登上獅尾山「賦詩」，它和周邊的山水田園一起構成的人間美景，符合它的天賦。

更奇妙的是：在「田中賦土樓群」中，有一座清朝晚期建在這個土樓群下的河邊的樓，這個地形是大轉彎的水潭角落，建造的樓形狀就像一艘船，人稱潭角船樓，田中賦的潭角樓的命名，無疑是因為這個地形的原因。船樓下的河水是向西流的，但船頭是指向東方，這樣，讓田中村的這處土樓群面朝大海，由船樓「逆水行舟」領航，彷彿要駕駛著這座大土樓航船，滾滾東流而去。所以，「田中賦土樓群」的鋪陳，分布也順應了「賦」古同「敷」的內涵，巧奪天工的鋪陳和分布。

五十五年前，我從閩東南沿海小鎮上山下鄉到南靖縣書洋公社，就是現在的書洋鎮。那時書洋公社有十幾個大隊，每個大隊都有幾十座土樓。田中大隊其中的潭角生產隊和順興生產隊住的六座土樓，就是現在「田中賦土樓群」中的大學樓、竹林樓、光輝樓、順興樓、外樓和「領航」的溪邊船樓，船樓是當時的田中大隊部。

我下鄉在田中大隊的田中央生產隊，是位於船樓對岸的東南大約一千米，走路要過河。下雨的時候水位上漲，要從船樓附近的一條河上的小木板橋走過；天晴的時候可以踩著河水上鋪的跳石走過，每塊石頭之間都距離一個腳步的水面，走過去的時候，水就在你的胯下流過，常常要走一步跳一步。

土樓山區有很多這種走過河一步一跳間的跳石，都是精挑細選的河卵石，如今卻變成了工整的水泥板塊，不管是雲水謠和田中賦的跳石都是如此。可能是現在已經很難找出那些天然本色的跳石了，或者是為了遊客過河安全，就用水泥加工成為都一模一樣的石頭。這讓人不禁感嘆，大自然的本色漸漸消失在人們的改造之下，彷彿一幅精美的畫卷被塗抹上了濃重的顏料。竊以為，要保持旅遊區的天然本色，就像那些原始的跳石一樣，才能真正感受到大自然的魅力與力量。

我在下鄉之後，就是田中大隊文宣隊的隊員，每年經都有很多演出任務，晚上經常要參加排練。因為船樓是大隊部的隊部，也是當年大隊文宣隊的排練場地，所以我對船樓的很多往事記憶猶新！