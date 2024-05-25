我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前駐歐盟大使曝：川普懷疑金正恩會朝他肚子捅刀

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

女皇郵票的歷史記憶

秀綠

先生一家人都是從香港來，對香港有濃厚的鄉土情懷。公公去世後，整理文件時，有一個舊的信封，內有一些香港的通用郵票，整理分類後，發現這些女皇郵票（見圖），印證了香港歷史變遷和珍貴價值。

香港島有廣大的腹地，東邊有珠江，南邊西邊有南中國海，北邊更是廣東的內陸地區。英國早在一八四一年就在香港開埠，使香港和九龍成為東方的行政和經濟中心（東方明珠），自那時起就有郵遞服務了。一八六二年十二月，發行首套香港通用郵票。

喬治六世的長女伊莉莎白，於一九五二年二月即位，於一九五三年六月加冕，成為史上在位時間最長的君王，也是英聯邦的精神支柱，更一直是英國的象徵。

香港自一九六二年十月起發行英國女王左側面的圖案郵票，郵票的左側有中文「香港」二字，郵票的下方有英文「HONG KONG」。見圖第一排，從左至右，是小額郵票，有十仙、二十仙、五十仙、六十仙和八十仙。第二排面額較大，有一元、一點三元、一點七元、一點八元、二元、二點三元和二點四元；每種面額的郵票顏色都不同。

香港的九十九年租借期，從一八九八年開始，一九九七年到期回歸中國，是近代史上值得記錄的。一九八四年中英聯合聲明，在回歸中國的過渡期中，不再發行有英國主權標記，包括有皇室徽號、君主肖像或有皇冠的香港郵票。

圖片第三排自左自右為過渡期通用的郵票，下方是以香港海旁景色為底，右邊上有英文「HONG KONG」，中間有中文「香港」二字，最底部有年份，以顯示是回歸過渡期所發行。第三排自左至右，五十仙是一九八九年發行，十元是一九九○年，下方的風景是維多利亞港；八十仙、一元和一點八元都是一九九一年發行的。自一九九七年七月回歸後，第四排從左至右，是以香港地標和風景名勝為主題的二點一元和大面額五十元郵票。

在回歸的前夕，同年的一月二十五日，郵政當局已停止發售以英女皇伊莉沙白二世肖像為設計的通用郵票。這是英國租借九十九年後歷史的終結，英女皇郵票不再可用作香港的郵費。

伊莉沙白二世已於二○二二年九月八日去世，終年九十六歲。她優雅的頭像郵票，為世人所紀念。她從政七十年，展現的細緻入微、見多識廣、認真負責、高雅的氣質，是英國的象徵。公公留下來的這些肖像郵票裡，我看到了香港的變遷，亦體會到公公對他的故鄉深刻記憶。

香港 名勝 英國女王

上一則

十五歲的媽媽

下一則

加州換駕照

延伸閱讀

香港5大居住環境最差地區 小紅書：日出康城被封「港版加薩」

香港5大居住環境最差地區 小紅書：日出康城被封「港版加薩」
Beyond黃家駒墳墓被毀 歌迷氣憤：你可以不喜歡他 但不可以傷害他

Beyond黃家駒墳墓被毀 歌迷氣憤：你可以不喜歡他 但不可以傷害他
法國推出香味郵票 聞起來有「法棍麵包香」

法國推出香味郵票 聞起來有「法棍麵包香」
英企港員工上當 AI深偽騙近2億港元

英企港員工上當 AI深偽騙近2億港元

熱門新聞

林徽因當年獲得的學位證書是美術系的，建築系的學位證書遲了近一百年。（取材自中新人物）

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

2024-05-19 10:51
林徽因畢業於美國賓州大學，圖為觀眾參觀林徽因就讀大學時學生證上的頭像照片。 （中新社）

賓州大學追授林徽因建築學位 看看她設計的「最文藝火車站」

2024-05-21 23:32
歇息的吉普賽女郎，Eugene Siberdt（1851-1931）畫作。（圖片提供∕薛維）

真正的愛情是放手和成全

2024-05-18 02:02

另類夫妻

2024-05-18 02:00
台北的承恩門。（圖片提供∕文章）

走看台灣百年滄桑

2024-05-19 02:02

疫情後返台

2024-05-19 02:00

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊
馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」

馬斯克大膽預測 AI恐奪走人類所有工作 上班未來或成「選項」
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」

「鳳姐」放大招 穿這件T恤、拿這張照片 叫板偷拍者「有種發啊」