先生一家人都是從香港 來，對香港有濃厚的鄉土情懷。公公去世後，整理文件時，有一個舊的信封，內有一些香港的通用郵票，整理分類後，發現這些女皇郵票（見圖），印證了香港歷史變遷和珍貴價值。

香港島有廣大的腹地，東邊有珠江，南邊西邊有南中國海，北邊更是廣東的內陸地區。英國早在一八四一年就在香港開埠，使香港和九龍成為東方的行政和經濟中心（東方明珠），自那時起就有郵遞服務了。一八六二年十二月，發行首套香港通用郵票。

喬治六世的長女伊莉莎白，於一九五二年二月即位，於一九五三年六月加冕，成為史上在位時間最長的君王，也是英聯邦的精神支柱，更一直是英國的象徵。

香港自一九六二年十月起發行英國女王 左側面的圖案郵票，郵票的左側有中文「香港」二字，郵票的下方有英文「HONG KONG」。見圖第一排，從左至右，是小額郵票，有十仙、二十仙、五十仙、六十仙和八十仙。第二排面額較大，有一元、一點三元、一點七元、一點八元、二元、二點三元和二點四元；每種面額的郵票顏色都不同。

香港的九十九年租借期，從一八九八年開始，一九九七年到期回歸中國，是近代史上值得記錄的。一九八四年中英聯合聲明，在回歸中國的過渡期中，不再發行有英國主權標記，包括有皇室徽號、君主肖像或有皇冠的香港郵票。

圖片第三排自左自右為過渡期通用的郵票，下方是以香港海旁景色為底，右邊上有英文「HONG KONG」，中間有中文「香港」二字，最底部有年份，以顯示是回歸過渡期所發行。第三排自左至右，五十仙是一九八九年發行，十元是一九九○年，下方的風景是維多利亞港；八十仙、一元和一點八元都是一九九一年發行的。自一九九七年七月回歸後，第四排從左至右，是以香港地標和風景名勝 為主題的二點一元和大面額五十元郵票。

在回歸的前夕，同年的一月二十五日，郵政當局已停止發售以英女皇伊莉沙白二世肖像為設計的通用郵票。這是英國租借九十九年後歷史的終結，英女皇郵票不再可用作香港的郵費。

伊莉沙白二世已於二○二二年九月八日去世，終年九十六歲。她優雅的頭像郵票，為世人所紀念。她從政七十年，展現的細緻入微、見多識廣、認真負責、高雅的氣質，是英國的象徵。公公留下來的這些肖像郵票裡，我看到了香港的變遷，亦體會到公公對他的故鄉深刻記憶。