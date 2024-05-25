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日本皇居御所印象(下)

李洪杰

想起上午參觀日本國會議事堂時，齋籐君關於議員佩戴「金製菊花徽章」的解釋，和剛見到的天皇御用馬車車廂門上的「十六瓣八重表菊紋」，使我覺得「菊花」在日本的價值和地位很高。除了皇室專用之外，恐怕也只有區區可數的數百名日本國會議員可享用這個「殊榮」了。

停放天皇御用馬車車廂的隔壁房間是馬廄，那裡飼養著兩匹棗紅馬，馬背高有一點六米，馬頭高有兩米。衫本先生告訴我，到了日本重大節日，或是天皇外出參加國事大典，或當在皇宮接見重要外國貴賓時，這兩匹馬就承擔拉御馬車的「工作」。衫本先生在這裡用「工作」一詞說兩匹棗紅馬，是出於對皇室的尊重，是因為馬匹也屬皇室工作「一員」的緣故吧。

在離開皇居御所返回的路上，衫本先生還向我講述了鄧小平於一九七八年十月訪問日本的情景。十月二十三日，鄧小平和夫人卓琳在日本皇宮會見了日本天皇裕仁和皇后良子，衫本先生在接待工作中，近距離看見了鄧小平，當時有許多日本人在通往皇宮的道路兩旁歡迎他，很多日本人非常尊敬他。

當我在衫本先生的陪同下離開皇居御所，走出城門樓時，執勤的警察舉起帶著雪白手套的手向我行禮。見此舉，我產生了有幾個感覺：是對鮮有來此地訪問者的尊敬？還是因為我是來自日本友好近鄰中國的代表？或僅僅是出於外事禮節？不論怎樣，他們的禮儀是友好、友善的。

我離開日本皇居的時間是一九八六年八月七日下午三時，當時我在思考，世界上有二十幾個「君主立憲」制國家，而唯有日本還繼續沿用「皇家年號」。這是因為日本早先從中國學習引入了漢文化，現在漢文化圈內保留君主的只有日本，擁有以君主名義制定漢字年號的，以顯示其皇家「萬世一系」的延續性和正統性。如今日本天皇的地位已由實質權力轉變為象徵性代表。

中日兩國一衣帶水，歷史交往久遠，願中日友好，世代和平。

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