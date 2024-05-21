寫文章的人，應該離不開一本真實的字典，雖然網上有許多的翻譯軟體，唾手可得，可是遇有許多冷僻、艱深難尋的字，就非要有一本你得心應手的字典不可。

二十多年前我寫作時，真不需要依賴字典，因為我有一個博學多能的母親，她就是我的活字典，因為她教了一輩子的書。記得小時我睡在她身旁，我已準備入睡，可是她還開著床頭燈，抱著一本字典翻讀，就像在讀小說一樣的認真；就算到了美國，我遇有困難字眼，只要一通電話就搞定了。

她去世後，我變成了遺世的孤兒，必須要訓練自己獨立，只好三不五時查找我的辭海和字典。後來雖然有了谷歌 翻譯，或聽寫、注音及拼音查找，可是就有些冷僻的字眼，實在是查不出來，只好翻出一本當初移民 來美時給孩子買的東方國語辭典（見圖）。怎知來美後，全家人都在學英文，沒人會用到中文字典。

倒是母親過世以後，這本老字典就成了我寫作的幫手，當我遇到在電腦及網上找不出的字眼，馬上翻出這本已經殘破不堪的老字典，我可以熟悉地找到注音符號的拼音察字，或去找部首、筆畫；它總能在我最無助的時候給我指引，感覺就像母親還在世一樣，是我的依靠。否則在此異國他鄉，身邊一無親人，更別想找到一個比我還通曉中文的人。因此當我寫作的時候，它可以幫我解惑、指點迷津，感覺它就像母親一樣，永遠在我最需要她的時候，支持我，解我疑惑。