我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

破舊的老字典

劉家宜

寫文章的人，應該離不開一本真實的字典，雖然網上有許多的翻譯軟體，唾手可得，可是遇有許多冷僻、艱深難尋的字，就非要有一本你得心應手的字典不可。

二十多年前我寫作時，真不需要依賴字典，因為我有一個博學多能的母親，她就是我的活字典，因為她教了一輩子的書。記得小時我睡在她身旁，我已準備入睡，可是她還開著床頭燈，抱著一本字典翻讀，就像在讀小說一樣的認真；就算到了美國，我遇有困難字眼，只要一通電話就搞定了。

她去世後，我變成了遺世的孤兒，必須要訓練自己獨立，只好三不五時查找我的辭海和字典。後來雖然有了谷歌翻譯，或聽寫、注音及拼音查找，可是就有些冷僻的字眼，實在是查不出來，只好翻出一本當初移民來美時給孩子買的東方國語辭典（見圖）。怎知來美後，全家人都在學英文，沒人會用到中文字典。

倒是母親過世以後，這本老字典就成了我寫作的幫手，當我遇到在電腦及網上找不出的字眼，馬上翻出這本已經殘破不堪的老字典，我可以熟悉地找到注音符號的拼音察字，或去找部首、筆畫；它總能在我最無助的時候給我指引，感覺就像母親還在世一樣，是我的依靠。否則在此異國他鄉，身邊一無親人，更別想找到一個比我還通曉中文的人。因此當我寫作的時候，它可以幫我解惑、指點迷津，感覺它就像母親一樣，永遠在我最需要她的時候，支持我，解我疑惑。

移民 谷歌

上一則

好萊塢女神啟示錄（上）

下一則

相約一起變老的網友

延伸閱讀

生活／文苑文學獎 26篇好文世界日報副刊分享

生活／文苑文學獎 26篇好文世界日報副刊分享
首屆美東華人文化論壇 20華社參與 出席踴躍

首屆美東華人文化論壇 20華社參與 出席踴躍
平生不能磨滅的記憶(上)

平生不能磨滅的記憶(上)
重返家園

重返家園

熱門新聞

林徽因當年獲得的學位證書是美術系的，建築系的學位證書遲了近一百年。（取材自中新人物）

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

2024-05-19 10:51
歇息的吉普賽女郎，Eugene Siberdt（1851-1931）畫作。（圖片提供∕薛維）

真正的愛情是放手和成全

2024-05-18 02:02
圖∕黛安

苦行與躺平

2024-05-15 02:02

另類夫妻

2024-05-18 02:00

生命的輪迴

2024-05-14 02:00
作者自製的「港式拿破崙」。（圖∕朱晨）

情繫拿破崙

2024-05-13 02:02

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘