媽媽的臨終囑咐(上)

那是在上個世紀、中國大陸文革爆發之初的一九六七年春，家鄉江蘇省興化縣正在開展轟轟烈烈「橫掃一切牛鬼蛇神」的政治運動，出生大家閨秀的母親不堪整日被批鬥、抄家、凌辱，身體日漸衰弱，不久就住入了醫院。二哥和我在醫院侍候期間，時常聽她用微弱的聲音說著一句話：「一老一小我最不放心。」一個月後她老人家就仙逝了。臨終前已經說不出話來，兩眼直直地盯著二哥和我，我們知道她要說什麼。在二哥頻頻點頭答應「照顧一老一小」以後，她老人家才慢慢闔上了眼睛。

一老，指的是當時六十四歲的父親，作為早期南京金陵大學畢業生，在江蘇省鹽城中學執教，一九五七年被畫為內控右派分子，受了處分：開除公職，留用察看，工資降兩級，剝奪了教學資格，從事清潔工工作。因為已經被開除了公職，即使超過六十歲退休 年齡也不能退休。

一小，指的是十七歲被下放在家鄉興化農村的小妹，她身體瘦弱多病。

全家除了一老一小，還有二哥、我和二十二歲的小弟，但是這五人卻天各一方。除了一老在鹽城被監督勞動、一小在興化農村插隊以外，二哥在安徽淮北發電廠當技術員，我在黃海之濱偏僻的農村接受貧下中農再教育，小弟被下放至原為勞改農場後改成容納知青的弶港農場修地球。

還有一位大哥，一九四九年隨大學南遷，到達廣州中山大學以後就不知所蹤。以後才聽說，他先去了台灣、後又轉去了美國，一直沒有聯繫。他的失蹤，為我們全家人都貼上了「海外關係」的標籤，一人得「福」，株連一屋，人人厄運連連，無一倖免，就連一九四九年大哥離家出走以後才出生的小妹也沾了光，跟我和弟弟一樣，不讓讀書、不給出路，通通下農村勞動。

一九六七年媽媽去世後不久，接到家親戚鄉發來的一份電報，說是在興化農村勞動的小妹染病，已經住入醫院。我當時被下放在隔壁鄰縣，距離家鄉兩百多里路，算是比較近，所以我聞訊後馬上趕回老家。

家中已經無人，我徑直來到醫院。醫院裡面一片嘈雜，文革時期，各行各業已經癱瘓，都在鬧革命，學校停課、工廠停工，唯有細菌和病毒照舊在吞噬人的生命，所以醫院還開張，不過救死扶傷的醫訓也已經蕩然無存，管理一片鬆散，醫院裡鬧哄哄，像個大茶館。

看到小妹蜷臥在病床上，她告訴我，整天發燒，全身無力，不能下水田栽秧。

經過了解，她已經在農村診所待了十來天，沒有結果，到縣醫院也有一星期，一直都在發燒，不見好轉。看到她的病床頭，掛了一個牌子，上面有兩個字和一個問號「傷寒？」。這就是說，小妹被初診為傷寒，但並沒有確診。護士每天都來注射專治傷寒病的氯黴素，從未見主治醫師露面，每天也沒有值班醫師來查房。倒是常常看到上面蓋著白布的擔架，從醫院裡抬出去。

在陪護的幾天期間，我看到小妹的發燒體溫始終在攝氏三十七、三十八度左右。一個禮拜以後，發現她神智開始迷糊，說話含糊不清、顛三倒四，看樣子病情開始惡化了。心想，她還是個十七歲的少女，難道也會被蓋著白布抬出去？我霎時緊張起來，媽媽的囑咐立刻浮現在腦際。

情緒穩定下來後，立即到醫護值班室找醫生，可是沒有，只有護士在閒聊，問及醫生，說是在家裡，那就是未曾上班。

在值班室裡看到一本大書「實用內科學」，我立刻拿起來翻閱，專門查傷寒病病例：體溫攝氏四十一度、高燒不退，一個周期七天，第一個周期七天內，體溫恢復正常就痊癒；如果超過七天體溫仍不降，就會危及生命。

可小妹的體溫都沒有超過攝氏四十度，在醫院已經兩周，加上在農村診所的時間已經快一個月，一直處於低燒狀態。所以我斷定，小妹的病不是傷寒，是誤診！再不確診醫治，恐怕生命不保。可是，在這個亂哄哄的醫院裡，根本無人負責。

我心急如焚，在這緊要關頭，忽然想起了四個字「造反有理」，這是當時造反派常常掛在嘴邊的一句行動口號。於是待到傍晚，借了一個「無產階級造反者」字樣的紅袖章，套在臂上，問清了醫院院長陸先生的住處，怒氣沖沖地撞開了他家的門。見到了院長，我一手插腰，另一手指著院長就大喊大叫：「你們究竟能不能治病？負不負責任？如果不能，就為我轉省城醫院！就現在、立刻！」

我這一米八的個頭，在大聲叫喊的同時，還不斷地揮舞著拳頭。這位陸院長看到我這種打砸搶的造反架勢，真以為碰到了無產階級造反派了，於是他一聲未吭，慌不迭地走回了醫院，當晚召集有關醫生會診。

他們的會診就在醫護值班室裡進行，我全程旁聽。經過一番討論，正在一籌莫展之際，一位由省城醫院下放來的右派分子劉蓉醫師打破了僵局，她輕聲說：抽取腦脊液化驗。這一小聲的建議，在座的都為之一震，大家一致贊同。當即將小妹的病床推進值班室，開始取樣手術。小妹怕痛，我親手協助，一方面安慰她，一方面將她的頭壓向她的腿部，盡量凸出腰椎，實施穿刺，抽取了樣品。經過化驗，第二天就得出結果：結核性腦膜炎。根據一直低燒的現象，與結核病症狀完全相符，終於確診了。接著直接對症治療，大劑量的抗結核藥物注射和口服，不久病情就開始好轉，終於從生死線上拉回了一條小命。在這期間，小弟跟我輪流照護達七個多月之久。

事後一想，不禁讓我捏了一把汗。如果我這個貼著「海外關係」標籤的黑五 類崽子，而且本人的父親還戴著一頂內控右派的帽子，一旦暴露是一個冒牌的造反派，那結果將會立即被拉去遊街示眾，這還是小事，小妹的治療就此停止，生命就此休矣！她還是個未成年的少女，青春才剛剛開始。

不過，上天有好生之德，冥冥之中眷顧了這些可憐的人，庇護 了我「造反有理」的舉動，小妹的生命得以挽回。不然，哪會有小妹以後結婚生子，兩個兒子留學美國，一個博士，一個碩士，都在美國成家立業，全家人在美國享受自由的人生？