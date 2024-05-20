回憶我在台中的童年求學之路，實在是苦樂參半。主要是我們念的西安國小，離眷村大石里很遠，上下學得徒步沿著兩旁都是稻田的鄉間小路，經過常會出其不意遭犬類狂吠的村莊。那個年齡沒有手表，只知道中廣公司七點的「早晨的公園」節目序樂一開始，還不開步跑，就難逃遲到罰站的命運。

初進小學的第一天，父親騎車載我和姊姊上學，之後就讓我們和同村的鄰居結伴而行，沿著路旁有時綠油油、有時黃澄澄、有時又光禿禿的稻田，即使邁著小腳快步疾行，總感覺學校好像遠在天邊。長大後我問母親，為什麼把我們送到那麼遠的小學，她說：「讀空軍子弟小學更遠，而且得花錢坐經常拋錨的交通車。」

三年級開始讀全天，母親一大早來不及給我們做便當，那時又沒有冰箱，也不可能前晚做好，眷村媽媽們都是十一點半做好熱便當，雇請一個老伯放在腳踏車後面的大竹框裡，一併送到學校。有次母親沒來得及送便當，好心的老伯看到我和姊姊一臉失望，塞了幾塊錢給我們買午餐，我們才得免挨餓，至今仍讓我感恩難忘。

最怕經過兩個村莊，沒有拴住的狗仗人勢，對著我們狂吠甚至緊追不捨不說，有時水牛看到有人穿紅色衣服，還會被刺激得像西班牙鬥牛一樣來勁，衝著我們奔來，嚇得我們只有拔腿而逃。

放學回家的心情就好整以暇多了，我們邊走邊談發生在課堂的趣事，經過村莊，只要畜牲的威脅不在，我們還會對農家品頭論足一番。看到門口地上吐的「血」跡，趕緊彼此提醒，記得屏住呼吸，以免傳染肺病，現在想來，真是可笑，其實人家吐的是檳榔汁，哪有什麼肺病啊？

來時路見紅會發火的牛，在田間吃草時，倒是顯得怡然自得。小學生喜歡交換便當菜，我的滷牛肉，家裡務農的同學一概敬謝不敏，因為牛終年為他們勤懇賣力，所以從不忍吃牛肉。最近看到一個視頻，主人把牛賣給別人，依依不捨目送牛離開時，突然牛調轉過身，前腿一彎，給主人跪下，這一幕讓主人怎麼也狠不下心，只有反悔不賣了，可見畜牲亦有情。

有個暑假，一個眷村小孩通風報信：「剛採收的番薯田，可以挖到漏採的番薯」，大家一窩蜂跑去挖寶，好回家烤番薯，結果被農夫發現趕來怒斥，嚇得大夥又是一陣狂奔。所以長大看名畫「拾穗」，據說緣於聖經的教導：「收割時要樂於分享，讓窮人拾穗。」始知東西方民情有別。

遇到收割時，我們喜歡駐足路旁，看農民用打穀機打出穀粒，再平舖在屋前大片水泥空地上，用長耙來回翻面曬乾。收割麥子後，田裡難免有零星麥粒四散，趁著四下無人，我們撿拾幾粒放進口裡慢慢咀嚼，感覺像是吃口香糖。只是如果因為麥粒皮沒剝乾淨，芒刺卡到喉嚨就茲事體大，得趕回家求救了。

有時放學走著走著突聞異味，原來有人用扁擔，一前一後挑著兩桶糞便，倒進路旁的魚塭，長大聽有人不吃吳郭魚，因為「牠們是吃糞長大的」，想來不無道理。長輩常警告我們，不好好讀書，將來只能挑糞，現在家家都用抽水馬桶，也沒這一行業了。

回顧童年求學之路，歲歲年年，上下學看著五穀的生長，從農夫跪著插秧，到長出綠油油的稻、麥莖，再到結成黃澄澄的稻、麥穗，我們見證到台灣土地的肥沃。也因為親眼目睹農民的辛苦，更能體會「一舟一飯，當思來處不易」：農夫赤足在水稻田裡插秧，踩到釘子會有得破傷風的危險，還會被水蛭或血吸蟲吸附在腿上；看天吃飯，一個颱風，就可能枉費數月心血，一場乾旱，只能看著枯萎的農作物望田興嘆，豈是一句「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」能道盡他們的艱辛？好在後來政府推動老農年金，才真正實質照顧到「日出而作，日入而息」的他們，不禁深慶「皇天不負苦心人」！