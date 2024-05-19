中國有句老話說「人在家中坐，禍從天上來」。生活在和平安寧的日子裡，總覺得恐怖襲擊是離自己很遙遠的事情。其實，這個世界很不安寧，除了那些不可抗拒的自然災害和意外事件，恐怖襲擊就像個幽靈，隨時隨地會突然出現你的生活中，讓你猝不及防。十一年前那個春暖花開的四月，遠在大洋彼岸發生的恐怖襲擊，就曾給我們家帶來一次巨大的「衝擊波」，讓我至今仍然心有餘悸，難以忘卻。

那是二○一三年四月十六日清晨四時許，家裡的電話鈴突然響起，是女兒打來的電話。她在波士頓 工作，平常都是晚上與我們視頻通話，這次這麼早，一定有什麼急事。

果然，電話那頭傳來女兒驚慌的聲音：「波士頓剛才發生了大爆炸，很多人受傷，馬路上一片混亂，人都不知道往哪兒跑。」我心裡一驚，連忙問道：「你怎麼樣，有沒有受傷，現在在哪？」「就在甘迺迪圖書館 旁邊。我還好。晚上不能回去住了。好，不講了，員警在疏散人群，我要趕緊離開這裡。」我還想叮囑她幾句，話筒裡已傳來「嗡嗡」的掛機聲。

女兒幾年前赴美學習，畢業後受聘於波士頓一所音樂學院副教授，住的地方離甘迺迪圖書館不遠。女兒很喜歡波士頓這座城市，說波市是一個非常適合人類居住的地方，除了擁有哈佛、麻省、波大等多所著名大學外，城市的環境好、氣候好、治安也好。每當我們和她說起電視裡播放的美國其他城市發生的槍擊案、凶殺案，提醒她要注意安全時，女兒總是不以為然地說：波士頓很安全，你們不必擔心。

的確，無論如何，波士頓也不應該和恐怖爆炸有什麼關聯。在我的印象裡，一六三○年建城的波士頓，歷經三百多年，是美國最古老、最有文化價值的城市之一，同時也是享譽世界的教育、科技與政治思想的中心：遍布全市的高等學府、科研機構、醫院保健、金融中心、文化娛樂、濕地公園，使這座城市充滿濃郁的人文氣息，友好和善、溫文爾雅是這個城市的特徵，因此波士頓也被許多人稱為「一個最有教養的城市」。

這樣的一座友好城市，怎麼可能遭受邪惡者的塗炭？所以，當我們從電視上看到世界各地經常發生的恐怖爆炸事件時，也不太為女兒擔心，總覺得這些血腥的罪惡離我們很遠。然而，萬萬沒想到，在這一年的春天，罪惡的恐怖之手伸向波城，令這座和平安寧之城籠罩在恐怖的陰影之中。而對於我們家來說，因為女兒就在這座城市，而且恰好就在爆炸現場的附近，這讓我們第一次深切地感受到來自波士頓恐怖爆炸的「衝擊波」，其驚恐與害怕可想而知。

後來才知道，那天下午波士頓市正舉行馬拉松 大賽，終點線就在甘迺迪圖書館附近，因為有個恐怖分子在那裡放置了爆炸裝置，後來連續發生兩起爆炸事件，共造成三人遇害、兩百六十多人受傷，其中一位中國女留學生不幸遇難。女兒那天剛好去了甘迺迪圖書館，辦完事情後正準備回學校。如果恰巧爆炸就在身旁發生，毫無防範的她豈不是在劫難逃？想到這裡，心裡驚出一陣陣冷汗。

放下電話後的幾個小時，我們在焦急與不安之中無助地等待著，生怕女兒後來又遇到什麼意外或麻煩。一直到晚上快八點鐘，此時已是波士頓的早上，女兒終於打來電話：「我很好，你們放心！」接著她詳細講述了爆炸之後所遇到的一些情況。

當時，爆炸現場很亂，員警在指揮人們撤離。女兒正準備離開返回學校，一位美國女士驚叫著不知所措，女兒趕緊拉住她，讓她和自己一起走。到了學校，她一面安慰著這位女士，一面打電話詢問其他朋友的情況，得知大家都安全，女兒心裡才稍感寬慰。之後，她繼續陪伴著那位仍在驚恐之中的女士，直到她的情緒漸漸平復下來。

過了一會兒，女兒手機上傳來消息，現場附近的公寓樓都有員警看守，通知大家盡量不要回去，以免再次發生意外。學校的幾個美國同事就邀請女兒和那位女士一起到她們家去住，於是，女兒那晚就沒有回去。等清晨回到住宿的公寓，員警還在那兒值守，檢查了女兒證件之後，很客氣地說聲「謝謝配合」便微笑放行。

而此後，因為消息迅速傳開，來自國內和美國其他城市的朋友紛紛打來電話、或發短信問候，讓她深深感受到了在意外與災難降臨時，人與人之間相互守望，彼此關愛的溫暖與情誼。

波士頓爆炸案發生之後，我們在與女兒通電話時，每每說起美國的治安之事，她再也不和我們爭辯。有時，我們還會討論如何注意防範的具體措施。當然，對於親身經歷過此次恐怖襲擊事件的女兒來說，她的體會比我們深刻，她常說，有些人為何要傷害別人？人與人之間為什麼會有仇恨？如果這個世界沒有了恐怖襲擊，該有多好。

英國詩人雪萊曾經說過：惡毒意味著仇恨、戰爭、悲慘；而美德則象徵著和平、幸福、和諧。無論什麼樣的理由，恐怖襲擊都不是發洩仇恨的藉口，而是對平民的殺戮，是對人類的犯罪。儘管人類企盼平安的願望常常遭到破壞，但面對恐怖襲擊，人們除了驚恐與害怕，更多的是友愛與互助，在這樣的人性與精神面前，邪惡的恐怖襲擊永遠戰勝不了愛好和平的人們。

波城爆炸案已經過去十多年了，然而，全球的恐怖襲擊卻從來沒有停止過。在這春暖花開的時節，回憶往事，譴責恐襲，是為了更好地消滅罪惡，尊重生命。愛好和平是人類永恆的追求，但願恐怖襲擊不再，世界永保和平。